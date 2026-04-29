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Cómo será el riguroso código de vestimenta en la Met Gala 2026 y qué impacto tendrá en los diseños

El icónico reglamento desafiará a celebridades a convertir la ceremonia en una auténtica galería de arte

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El dress code “La moda es arte” redefine el glamour en la Met Gala 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)
El dress code “La moda es arte” redefine el glamour en la Met Gala 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La Met Gala 2026 será uno de los eventos más importantes del año en moda y arte. Bajo el lema “Fashion Is Art” o “La Moda es Arte”, la gala reunirá a figuras para destacar la creatividad y el diseño.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibirá a los invitados el próximo lunes 4 de mayo en una noche dedicada a la moda como expresión artística. La exposición central se inaugurará en las nuevas Galerías Condé M. Nast del museo, con una superficie de casi 1.115 metros cuadrados.

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El código de vestimenta oficial de la Met Gala 2026 se resume en el lema “La Moda es Arte”. Se trata de una consigna presentada en febrero que refleja el espíritu y la intención de la exposición “Arte del Traje”.

Este dress code alienta a los asistentes a considerar las múltiples formas en que los diseñadores utilizan el cuerpo humano como un lienzo en blanco, explorando tanto la individualidad como la universalidad de la experiencia corporal a través de la indumentaria.

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La invitación para la alfombra roja propone que cada invitado conciba su vestimenta como una manifestación artística y no como un look.

La Met Gala 2026 suma maniquíes de cuerpos diversos
La exposición “Arte del Traje” presenta cerca de 400 piezas históricas, invitando a los presentes a reflexionar sobre la evolución del cuerpo vestido en la cultura y el arte (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

La muestra de este año reunirá cerca de 400 objetos y prendas, entre ellos piezas provenientes del Instituto del Traje, pinturas, esculturas y otras obras seleccionadas de todos los departamentos curatoriales del Met.

El recorrido expositivo abarca alrededor de 5.000 años de historia del arte, y examina las representaciones del cuerpo vestido desde múltiples perspectivas culturales y artísticas.

El planteo curatorial divide los objetos en una serie de “tipos de cuerpo temáticos”. Entre ellos se encuentran el “Cuerpo desnudo” y el “Cuerpo clásico”, ampliamente documentados en la colección del museo, así como otros menos explorados, como el “Cuerpo embarazado” y el “Cuerpo envejecido”.

Esta estructura invita a los visitantes a contemplar la diversidad y complejidad de la relación entre la moda y el cuerpo a lo largo del tiempo.

El evento anual del Museo Metropolitano celebra la moda como una forma de arte efímero (Foto AP/Ron Blum, archivo)
El evento anual del Museo Metropolitano celebra la moda como una forma de arte efímero (Foto AP/Ron Blum, archivo)

En palabras de Andrew Bolton, curador del Costume Center del MET, la exposición y su código de vestimenta buscan resaltar la “conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos”. Para Bolton, la aceptación de la moda como arte se fundamenta en la renuncia al cuerpo y en la contemplación de la estética como una experiencia más allá de lo físico.

El espacio en el que se lleva a cabo el evento, que ha albergado la gala desde 1948, refuerza su legado como punto de encuentro entre la alta costura, la cultura y la filantropía. El museo, ubicado en Manhattan, será el escenario donde la moda y el arte se fusionarán durante una velada exclusiva.

La cantante Rosalía en la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York, durante la Met Gala (EFE/ Octavio Guzmán)
La cantante Rosalía en la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York, durante la Met Gala (EFE/ Octavio Guzmán)

En 2026, la gala contará con Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour como copresidentas de la velada. Junto a ellas, el comité organizador estará encabezado por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, quienes liderarán un extenso grupo de figuras influyentes en el mundo de la moda, las artes y el espectáculo.

Entre los miembros del comité se encuentran nombres como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson y Yseult.

Como presidentes honorarios y patrocinadores principales de la gala y la exposición de 2026, destacan Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos.

Lista de invitados y asistentes

La estricta confidencialidad en la selección de invitados mantiene la expectativa sobre quiénes compartirán la alfombra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (REUTERS/Mario Anzuoni)
La estricta confidencialidad en la selección de invitados mantiene la expectativa sobre quiénes compartirán la alfombra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (REUTERS/Mario Anzuoni)

La Met Gala suele reunir a unos 450 asistentes, entre ellos celebridades, jóvenes creativos y figuras destacadas de la moda, el arte, el deporte y la política. Invitadas recurrentes como Blake Lively, Sarah Jessica Parker y Rihanna suelen acaparar la atención de los medios por sus elecciones estilísticas.

La distribución de asientos y la selección de invitados se mantiene con estricta confidencialidad, consolidando el carácter exclusivo del evento.

El programa de la Met Gala se mantiene en secreto, reforzando el aura de exclusividad. Los asistentes deben respetar la norma de no utilizar celulares ni redes sociales una vez dentro del museo.

La velada incluye cócteles, una cena formal y actuaciones musicales de artistas de renombre. Además, los invitados pueden explorar la exposición principal de la noche.

Entre los asistentes de la Met Gala 2026 destacan creativos jóvenes, deportistas y referentes de la moda (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Entre los asistentes de la Met Gala 2026 destacan creativos jóvenes, deportistas y referentes de la moda (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La decoración siempre se cuida al máximo detalle. Por ejemplo, en la edición de 2025, los invitados quedaron sorprendidos por una torre de flores de narciso creada por el artista Cy Gavin, cuya pintura también fue proyectada en el techo del Templo de Dendur durante la cena.

La transmisión en vivo estará a cargo de Vogue, que ofrecerá cobertura exclusiva del evento, incluyendo YouTube y TikTok. El lunes 4 de mayo, la alfombra roja en directo comenzará a las 19:00 hs.

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