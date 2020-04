“Se debían empezar a discutir esquemas posibles de atenuación del confinamiento, ya que los niños y adolescentes llevan más de un mes encerrados”, destacó Thourte, para quien “eso tiene tres aristas esenciales: en primer término, no todos viven en las mismas condiciones (en la Argentina un millón 315 mil personas viven en hacinamiento crítico y 5.766 mil en hacinamiento); por otro lado, está el tema de la continuidad del ciclo lectivo, ya que no todos los niños tienen una computadora, internet, padres presentes para ayudarlos o con las habilidades pedagógicas para hacerlo, y en tercer lugar ocurre un aumento de la violencia y abuso sexual, que no debe olvidarse que en el 70% de los casos ocurre en el ámbito intrafamiliar”.