Según especificó la directora y fundadora de Aralma, “las familias hacen lo que pueden dentro de la desorientación general y la angustia que provoca una situación sin precedentes. El primer momento del encierro pudo ser aprovechado para realizar actividades que antes no se hacían porque el trabajo diario no permite largas horas de convivencia. Pero las tareas educativas han sido excesivas”. “Me compraría dos manos para poder hacer la tarea que me mando la maestra” dijo Bautista de 10 años en una red social. ¡Y cuántas orejas necesitarán también las mamás y papás para acompañarlos!".