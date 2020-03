Es una de las preguntas que más hacen en los consultorios médicos: ¿el pan engorda? Y la respuesta es no. En comparación con otros alimentos, no es tan calórico, pero si lo comemos habitualmente y en cantidad, esa virtud desaparece. Es como cualquier alimento, no es ni malo ni bueno, ni engorda ni deja de engordar. Lo importante es la frecuencia y la cantidad en la que lo consumimos.