Río Negro: polémica por un proyecto que busca eliminar cotos de caza para no sacrificar animales “sintientes”

Presentaron un proyecto para eliminar los cotos de caza en Río Negro (Imagen ilustrativa Infobae)

Una legisladora de Río Negro presentó un proyecto para eliminar los cotos de caza en la provincia patagónica y propone que los animales sean tratados como “seres sintientes”.

La propuesta fue presentada en la Legislatura de Río Negro y entidades vinculadas a la actividad deportiva salieron al cruce de lo que propone. Le sugirieron a la autora que, en la misma línea, los vegetales sean incluídos en la misma lista de seres vivos “sintientes”.

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El proyecto fue elaborado por la ex senadora nacional Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante la gestión del presidente Alberto Fernández, quien ocupa una banca en el parlamento rionegrino por Vamos con Todos.

La primera reacción al proyecto fue directa: “La caza cumple un rol indispensable en el control de especies exóticas, cuya reproducción afecta de forma directa a otras autóctonas, algunas de las cuales están en peligro de extinción”.

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La parlamentaria asegura en el escrito que “la tortura no es arte ni cultura”. Propone la eliminación de los establecimientos habilitados para la caza deportiva y describió a la actividad como “una matanza silvestre para obtener trofeos por cifras exorbitantes”.

El proyecto fue presentado por la ex senadora nacional Magdalena Odarda

“El proyecto evidencia un enfoque totalmente sesgado, equivocado y tendencioso, dando por sentado que los cazadores disfrutamos con el sufrimiento del animal de caza”, se defendieron los seguidores de la actividad.

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El presidente de la Subcomisión de Caza de la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi, Clodomiro Ferreira, aseguró que la iniciativa surge desde “el desconocimiento”.

En diálogo con Infobae, aseguró que la presentación de este tipo de iniciativas “puede resultar hasta peligroso” y mencionó el caso de la “caza de control”, una medida de manejo poblacional que tiene como objetivo reducir el impacto de especies silvestres, exóticas o invasoras que causan desequilibrios ecológicos y daños económicos.

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En los cotos de caza está permitida la captura de especies introducidas, aunque para Ferreira el proyecto de Odarda está cargado de “sentimentalismo” y carece de “argumentos técnicos estrictamente necesarios”.

Auguró que la iniciativa “no tienen ninguna posibilidad de ser viable ni aprobada” y mencionó que el proyecto “confronta reglamentaciones al control de especies exóticas, y para ello existen los cotos de caza”.

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En la fundamentación del proyecto, Odarda aseguró que “la fauna silvestre constituye un bien natural y pertenece a toda la sociedad” y mencionó que “es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar la cultura de la paz”.

“Matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”, profundizó.

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Los detractores mencionaron que “la caza per se no es para nada una actividad inmoral ni nada que se le parezca” y afirmaron que “la principal amenaza en la actualidad para la vida silvestre nativa, son estas reglamentaciones prohibitivas por desconocimiento o por fundamentos ideológicos o pseudo morales, y la modificación y/o destrucción de los hábitats naturales”.

Concluyeron afirmando que el proyecto “tan a contramano va contra la realidad que se choca con las últimas disposiciones que tratan de fomentar la caza, todo el año y con límites grandes, de estas especies exóticas”.

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