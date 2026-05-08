El gobierno guatemalteco mantiene vigilancia epidemiológica ante reporte de hantavirus en crucero

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala monitorea el evento internacional de hantavirus relacionado con un crucero en coordinación con autoridades sanitarias.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala informó que mantiene un seguimiento técnico sobre el evento internacional relacionado con casos de Hantavirus en un crucero.

Según el comunicado oficial, la situación está bajo investigación y manejo de las autoridades sanitarias internacionales, sin que existan actualmente indicios de riesgo ni contagios para el país.

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La cartera de salud enfatizó que el hantavirus es una enfermedad poco común, aunque puede provocar complicaciones graves en los infectados.

El MSPAS explicó que la transmisión ocurre por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, o bien por la inhalación de partículas contaminadas, especialmente durante actividades como la limpieza de bodegas, viviendas abandonadas u otros espacios cerrados donde se encuentren roedores.

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La transmisión entre personas resulta inusual y solo se ha documentado en situaciones de contacto estrecho y prolongado con ciertas variantes del virus.

De acuerdo con el mensaje difundido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las acciones actuales se centran en la vigilancia, el seguimiento epidemiológico y la coordinación internacional. El organismo aseguró que no existe una alerta sanitaria para Guatemala y que hasta el momento no se ha detectado ningún caso vinculado al evento investigado en el crucero.

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Entre sus recomendaciones, el MSPAS instó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de publicaciones alarmantes o informaciones no verificadas. El ministerio reafirmó su compromiso de comunicar cualquier novedad relevante sobre la situación y recordó que continuará con las acciones de monitoreo epidemiológico.

Guatemala no reporta casos ni riesgos de contagio por hantavirus tras investigación sobre el brote en un crucero internacional. (Cortesía: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

“El Hantavirus es una enfermedad poco común, pero puede causar complicaciones graves. Se transmite por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados y al respirar partículas contaminadas durante la limpieza de espacios cerrados como bodegas, viviendas abandonadas o áreas con roedores”, detalló el comunicado oficial del MSPAS.

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Hasta el momento, Guatemala no reporta casos ni riesgo de contagio asociados a este evento internacional y las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica como medida preventiva.

Brote de hantavirus en América: alta letalidad y transmisión limitada, según la OMS y la OPS

Un brote de Hantavirus provocó alerta en América, según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El virus se transmite principalmente por inhalación de partículas de orina, heces o saliva de roedores infectados, como el ratón colilargo. La cepa Andes puede contagiarse entre personas por contacto estrecho.

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El Hantavirus causa el Síndrome Cardiopulmonar (SCPH), una enfermedad respiratoria grave que alcanza una mortalidad de hasta 50%. Los síntomas comienzan con fiebre, dolor muscular y fatiga, y avanzan rápido hacia insuficiencia respiratoria. No existe vacuna ni tratamiento antiviral; la detección temprana y el soporte vital son claves.

El hantavirus es una enfermedad poco común, pero puede causar complicaciones graves en las personas infectadas, según el MSPAS.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades aclararon que, aunque el brote es grave, no tiene potencial pandémico como el COVID-19 por su forma de transmisión limitada. Recomiendan reforzar la higiene, controlar plagas y buscar atención médica ante síntomas sospechosos.

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Origen del Hantavirus

La identificación del Hantavirus marcó un hito en la virología mundial cuando, en 1978, científicos aislaron el agente responsable de la fiebre hemorrágica coreana en las proximidades del río Hantaan, en Corea del Sur.

Desde entonces, la comunidad científica ha reconocido que existen dos grandes grupos de Hantavirus, diferenciados por su distribución geográfica y el cuadro clínico que producen: los del “Viejo Mundo”—localizados en Asia y Europa— y los del “Nuevo Mundo”, presentes en América.

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