“Queremos Juguetes”, la nueva campaña que busca priorizar el juego tradicional frente a las pantallas

Ocho de cada diez niños argentinos acceden a su primer dispositivo digital antes de los diez años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, ocho de cada diez niños acceden a su primer dispositivo digital antes de cumplir los 10 años y el tiempo dedicado a pantallas crece sin pausa. Mientras el espacio para el juego físico disminuye, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) lanzó una campaña nacional que busca devolver al juguete su papel central en el desarrollo infantil. La propuesta, presentada en la previa del Día del Nieto y del Ahijado, este domingo 10 de mayo, apunta a instalar el debate sobre la importancia del juego real frente al avance de los dispositivos electrónicos en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

La campaña #QueremosJuguetes impulsada por la CAIJ no se limita a una consigna. Julián Benitez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete le dijo a Infobae que el juguete físico “está siendo desplazado por las pantallas en la vida cotidiana de los chicos, y eso tiene consecuencias concretas en su desarrollo”.

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Por otro lado, la Dra. Silvina Pedrouzo, presidenta de la Subcomisión de TICs de la Sociedad Argentina de Pediatría, explicó a Infobae: “En la infancia, jugar es una forma de organizar el mundo interno, de elaborar emociones, de aprender a vincularse y también de construir una forma singular de pensamiento”.

El objetivo de la campaña es claro: reivindicar el juego físico como un derecho y una necesidad para el desarrollo integral de la niñez. El mensaje se apoya en el aval de referentes como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), pediatras del Comité Nacional de Prevención de Lesiones y organizaciones de padres que promueven el retraso en la entrega del primer smartphone.

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La campaña #QueremosJuguetes se presentó antes del Día del Nieto y del Ahijado, el 10 de mayo

La estrategia #QueremosJuguetes se basa en la concientización social y la multiplicación de voces. Propone contenidos digitales con influencers enfocados en crianza y familia, materiales audiovisuales con especialistas, un podcast temático y herramientas para que las propias jugueterías amplifiquen el mensaje en sus comunidades. El lema “Hay cosas que solo pasan jugando” resume el espíritu de la acción.

Según la CAIJ, el juego físico no es solo entretenimiento: “Jugar con el cuerpo, con otros y en el mundo real desarrolla lo que ninguna pantalla puede igualar: las emociones, los vínculos, la creatividad y la salud”. La campaña busca además que los adultos recuperen el valor de regalar y compartir juguetes, y que los chicos vuelvan a encontrar en ellos un espacio de creatividad, vínculo y salud.

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Beneficios del juego físico, según los especialistas

El juego potencia la imaginación, la creatividad y la coordinación, y desarrolla habilidades físicas y emocionales. En la interacción con juguetes, los niños aprenden a resolver conflictos, practicar la empatía y construir vínculos. El juego ayuda a decodificar gestos, expresiones y emociones, y refuerza el desarrollo del lenguaje. Según Benitez, la evidencia científica es clara: “El uso excesivo y temprano de dispositivos digitales reduce el tiempo dedicado al juego físico, al juego con otros y a la exploración del mundo real”.

La campaña promueve la concientización social y la multiplicación de voces a través de contenidos digitales y actividades en jugueterías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al respecto, Pedrouzo remarcó que el desarrollo infantil va mucho más allá de los estímulos visuales o sonoros. “Un niño pequeño no crece únicamente expuesto a luces, colores, sonidos o movimientos en una pantalla; su verdadero desarrollo ocurre en el vínculo con otras personas y en la interacción con el entorno”, explicó.

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Según la especialista, en muchos casos ese proceso se produce a través del juego, que se convierte en un puente fundamental para conocer el mundo, explorar emociones y fortalecer lazos afectivos.

Desde la CAIJ sostienen que durante el juego, “los niños aprenden a descifrar lo que dice la gente y lo que no dice, escuchando, observando y captando pistas sutiles”. Además, el juego físico estimula la motricidad, el equilibrio, los hábitos saludables y la calidad del sueño. El acceso temprano a dispositivos electrónicos, en cambio, limita estas oportunidades y favorece hábitos sedentarios.

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“Según datos de la ONU, cuatro de cada cinco chicos en el mundo dicen que les gustaría jugar más con sus padres y familia. El problema no es la pantalla en sí: es el tiempo que le quitamos al juego”, afirmó el Gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Juguetes recomendados según la edad

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete promueve acciones destinadas a resaltar la importancia del juego como motor fundamental para el desarrollo infantil y la consolidación de los lazos familiares.

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Para bebés de hasta seis meses, se destacan los juguetes de tela, peluches y objetos que estimulan los sentidos. Entre los seis meses y los dos años, son recomendados los bloques, juguetes para apilar y de paseo. Desde los dos años, se sugieren juegos de arte, bloques de construcción y juguetes que incentivan la actividad física.

El lema de la campaña es “Hay cosas que solo pasan jugando”

En la edad escolar, las opciones se multiplican: juegos de mesa, manualidades, bicicletas, figuras de acción y rompecabezas ayudan a desarrollar habilidades cognitivas, sociales y físicas. Para preadolescentes, se recomiendan juegos de ciencia y construcción avanzada, y actividades al aire libre que favorecen la creatividad y la expresión.

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La Cámara Argentina de la Industria del Juguete, con más de 80 años de trayectoria, nuclea a fabricantes, importadores y distribuidores del sector y tiene como objetivo defender la producción nacional, promover el comercio sectorial y articular acciones con organismos públicos y privados. El lanzamiento de #QueremosJuguetes se inscribe en esa misión y propone una respuesta concreta ante el avance de las pantallas y la reducción del tiempo de juego físico.

La campaña invita a la sociedad a reflexionar sobre cuál es el lugar del juego real en la infancia y a recuperar el valor del juguete como herramienta de desarrollo y aprendizaje. El mensaje final, difundido por la cámara, es directo: “Hoy queremos decir en voz alta #JugarEsCrecer”.

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“El juego con juguetes es el trabajo más serio de la niñez. Cuando un chico construye, imagina, comparte, pierde, vuelve a empezar, está desarrollando habilidades que ninguna aplicación puede generar: tolerancia a la frustración, creatividad, empatía, coordinación, pensamiento lógico, vínculos reales”, explicó Benitez.

La doctora Pedrouzo concluyó: “Es fundamental que hoy mas que nunca invitemos a los niños a jugar y que como adultos apaguemos los dispositivos para conectarnos con la infancia”.