Autoridades federales piden mantener bajo custodia a nicaragüense por presuntas agresiones sexuales a ancianos en Wisconsin

Caricatura de un hombre con uniforme naranja de prisión, tras ser detenido y puesto en prisión por abusar de ancianos en una residencia, mostrando una expresión de tristeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha solicitado públicamente que Julio César Morales-Jarquin, ciudadano nicaragüense, no obtenga la libertad provisional, al considerarlo un peligro para los residentes de la comunidad.

Según el portal 15WMTV, el acusado permanece bajo custodia en el condado de Dane, Wisconsin, tras ser señalado por presuntas agresiones sexuales contra personas de la tercera edad.

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La investigación efectuada por el Departamento de Policía de Fitchburg condujo a la detención de Morales-Jarquin a finales de abril de 2026.

Según los registros, el hombre, quien trabajaba en un centro de atención asistida, enfrenta dos cargos de agresión sexual en segundo grado a mujeres residentes, una de ellas con demencia avanzada.

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Los hechos habrían comenzado en el verano de 2025 y, de acuerdo con la denuncia, se extendieron durante varios meses.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades migratorias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención el 27 de abril de 2026, solicitando a las autoridades locales que no otorguen libertad a Morales-Jarquin y que sea transferido a custodia federal.

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El DHS confirmó que el acusado ingresó al país en 2023 bajo el programa de parole humanitario para ciudadanos nicaragüenses, aunque permaneció en Estados Unidos tras la expiración de dicho beneficio.

Morales-Jarquin permanece en la cárcel del condado de Dane, con una fianza fijada en USD 200,000. El proceso penal comenzó tras la denuncia de los familiares de las víctimas, quienes reportaron comportamientos irregulares y lesiones en las residentes del centro.

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Caricatura de un hombre en uniforme naranja detenido por abuso a ancianos, primero en una celda y luego escoltado por dos agentes de ICE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado, de acuerdo con los informes, habría aprovechado su posición como empleado para acercarse a las víctimas y cometer los presuntos abusos.

Las autoridades insisten en que la seguridad de los adultos mayores es prioritaria y confirman la coordinación entre organismos estatales y federales para impedir que Morales-Jarquin sea liberado bajo fianza mientras avanza el proceso judicial. Las investigaciones siguen su curso, con la fiscalía recopilando testimonios y pruebas para sustentar los cargos de agresión sexual.

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El DHS ha identificado al condado de Dane como una “jurisdicción santuario”, argumentando que las autoridades locales han proporcionado en ocasiones tan solo 30 minutos para que el ICE asuma la custodia de detenidos, según detalla la agencia citada por foxnews.com. La preocupación radica en la posible liberación de Morales-Jarquin, para quien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención el 27 de abril.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, advirtió que Morales-Jarquin ingresó a Estados Unidos en 2023 mediante el programa de libertad condicional humanitaria para nicaragüenses implementado por la administración Biden, y que permanece actualmente de forma irregular después de que dicho programa fuera cancelado. Bis expresó: “Este extranjero ilegal está acusado de dos cargos de agresión sexual a una víctima anciana en una instalación de vida asistida. Este individuo fue liberado en el país por la Administración Biden. El DHS está pidiendo a los políticos santuario en el condado de Dane, Wisconsin, que NO liberen a este criminal de la cárcel de vuelta a las calles para cometer más crímenes.” (foxnews.com).

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Una mano del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. se cierne sobre un trabajador de salud genérico de espaldas, parado frente a la reja de una cárcel con el logo de ICE al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la fecha, la Oficina Ejecutiva del Condado de Dane no ha realizado declaraciones públicas sobre la solicitud del DHS.

El caso de Morales-Jarquin ha puesto en el centro del debate la protección de los residentes vulnerables en instituciones de cuidado y la colaboración entre agencias migratorias y policiales.

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La situación migratoria del sospechoso añade presión para que no se le conceda la libertad provisional, a la espera de las próximas audiencias judiciales.