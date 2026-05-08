Honduras lanza jornada masiva de vacunación: buscan inmunizar a más de un millón de personas

Salud busca elevar la cobertura nacional de vacunación hasta el 95 %. (FOTO: La Prensa)

La Secretaría de Salud (Sesal) se prepara para desarrollar una de las jornadas sanitarias más ambiciosas del año con el objetivo de inmunizar a cerca de 1.2 millones de hondureños en todo el territorio nacional, como parte de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación que iniciará oficialmente el próximo 13 de mayo.

La estrategia, que se extenderá hasta inicios de junio, contempla la aplicación de vacunas a menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas, adolescentes y personal de salud, además de brigadas móviles y visitas casa por casa en comunidades de difícil acceso.

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Según informó Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la meta principal es recuperar los niveles de cobertura que Honduras mantenía antes de la pandemia del covid-19 y alcanzar un porcentaje superior al 95 %, luego de cerrar el 2025 con apenas un 87 % de vacunación nacional.

Más de 1.2 millones de hondureños serán inmunizados en todo el país. (FOTO: Diario El País)

Uno de los grupos prioritarios será la población infantil. Las autoridades sanitarias proyectan inmunizar a más de 226,000 niños y niñas de entre seis meses y cuatro años, quienes recibirán dosis contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, rotavirus, neumococo, hepatitis A y tosferina, entre otras patologías incluidas dentro del esquema nacional.

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La Sesal también enfocará esfuerzos en la población adulta mayor. Más de 762,000 personas mayores de 60 años serán vacunadas contra la influenza estacional, al considerarse uno de los grupos más vulnerables ante enfermedades respiratorias y complicaciones médicas.

Otro de los sectores priorizados serán las mujeres embarazadas. La institución espera inmunizar a más de 152,000 hondureñas con la vacuna TDAP, diseñada para proteger tanto a la madre como al bebé contra enfermedades como la tosferina durante los primeros meses de vida.

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La urgencia de esta medida se produce en medio de un repunte de casos de tosferina en Honduras. De acuerdo con datos oficiales, el país registra alrededor de 125 contagios y al menos 10 menores fallecidos, hijos de madres que no fueron vacunadas durante el embarazo.

“Es sumamente importante vacunar a las embarazadas porque no solo las protegemos a ellas, sino también al bebé durante sus primeros dos meses de vida”, explicó García al destacar la importancia de completar los esquemas médicos.

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Honduras registra miles de menores sin ninguna dosis del esquema nacional (FOTO: El Heraldo)

La campaña también incluirá la vacunación de adolescentes, especialmente niñas entre 11 y 15 años, quienes recibirán dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), enfermedad relacionada con el cáncer cervicouterino. Asimismo, adolescentes varones serán inmunizados con refuerzos contra el tétanos y la difteria.

Además de las vacunas, las autoridades sanitarias desarrollarán jornadas de desparasitación y suplementación con vitamina A para menores de edad que aún no ingresan al sistema escolar, como parte de una estrategia integral de prevención.

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El biológico estará disponible en más de 1,800 centros de salud distribuidos en los 18 departamentos del país. A esto se sumarán brigadas móviles que llegarán a comunidades rurales y de difícil acceso, donde históricamente los niveles de vacunación suelen ser menores.

Sin embargo, el reto para las autoridades continúa siendo considerable. Según el PAI, durante el primer trimestre del 2026 Honduras apenas alcanzó entre un 15 % y 18 % de cobertura, lejos del 24 % esperado para esta etapa del año.

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Otro factor que preocupa a Salud es el aumento de campañas antivacunas y la desinformación difundida a través de redes sociales, situación que ha generado temor en algunos sectores de la población.

Pese a ello, las autoridades insistieron en que las vacunas son seguras y eficaces. “Las vacunas han salvado millones de vidas en el mundo y siguen siendo la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades”, enfatizó García.

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Actualmente, Honduras mantiene el registro de al menos 36,000 menores de cinco años que no han recibido ninguna dosis del esquema nacional, situación que incrementa el riesgo de brotes epidemiológicos en el país.