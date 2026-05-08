El Salvador

Denuncia ciudadana permite a la Fiscalía salvadoreña incautar más de USD 15,000 durante operativo por tráfico de drogas

Las autoridades salvadoreñas ejecutaron un operativo que permitió incautar dinero en efectivo, diversos paquetes de estupefacientes y una báscula, parte de una estrategia orientada a desmantelar mecanismos financieros del crimen organizado

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La Fiscalía de El Salvador incautó más de USD 15,000, droga y una báscula en un operativo contra el narcomenudeo local.(Cortesía: Fiscalía General de la República)
La Fiscalía de El Salvador incautó más de USD 15,000, droga y una báscula en un operativo contra el narcomenudeo local.(Cortesía: Fiscalía General de la República)

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó este viernes que ordenó la detención de una mujer en el departamento de Santa Ana por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos tras un operativo que resultó en el decomiso de USD 15,129 totalmente en efectivo, diversas porciones de droga y una báscula, según detalló la propia institución por medio de sus canales oficiales. La capturada responde al nombre de Andrea Dessire B.

Según información proporcionada por la Fiscalía salvadoreña, la investigación comenzó cuando residentes alertaron sobre actividades vinculadas al comercio de sustancias prohibidas en la zona. Esta causa derivó en un despliegue en la vivienda de la acusada, donde las autoridades aseguraron drogas listas para distribución y equipos asociados al tráfico ilícito de las mismas.

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La FGR explicó que la detenida enfrentará cargos por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, delitos que en la legislación salvadoreña conllevan penas significativas. El dinero incautado refuerza las sospechas sobre la existencia de flujos económicos ilícitos generados por la venta de drogas. Las autoridades subrayaron la importancia de la denuncia ciudadana y aseguraron que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular estas redes llictas.

La investigación inició tras denuncias ciudadanas sobre venta de drogas y movimientos sospechosos en la zona occidental de El Salvador. (Cortesía: Fiscalía de El Salvador)
La investigación inició tras denuncias ciudadanas sobre venta de drogas y movimientos sospechosos en la zona occidental de El Salvador. (Cortesía: Fiscalía de El Salvador)

La estrategia integral de las autoridades salvadoreñas busca desmantelar redes criminales y afectar las fuentes de financiamiento de estructuras de tráfico de drogas.

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De igual manera, la colaboración ciudadana sigue siendo un pilar en la identificación de puntos de distribución de droga y en la persecución de delitos vinculados al lavado de dinero en El Salvador.

Captura de miembro de pandilla vinculado a movilización de drogas y dinero

En el marco de la misma estrategia, la Policía Nacional Civil (PNC) también reportó este viernes la captura de José Francisco Y., de 22 años, identificado como miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS13), clica Arce Malditos Locos Salvatruchos.

De acuerdo con la investigación, José se encargaba de movilizar droga y dinero para la pandilla en el cantón La Esperanza, municipio de Ciudad Arce, La Libertad Centro.

La PNC detalló que la detención respondió a un operativo dirigido a frenar la logística financiera de la MS13 en la zona. El joven será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, conforme a la legislación que penaliza la colaboración con agrupaciones ilícitas. La autoridad policial indicó que el detenido trasladaba droga y dinero para la estructura criminal.

Los operativos buscan debilitar las fuentes de financiamiento de pandillas como la MS13 en comunidades consideradas prioritarias. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
Los operativos buscan debilitar las fuentes de financiamiento de pandillas como la MS13 en comunidades consideradas prioritarias. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La articulación entre la Fiscalía y la PNC ha permitido avances en la identificación de operadores logísticos, tanto en el narcomenudeo como en las pandillas. Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia ciudadana para detectar y desarticular redes dedicadas a la venta de estupefacientes y al lavado de dinero.

El combate a las finanzas criminales y la desarticulación de redes de tráfico de drogas continúan como ejes prioritarios en la política de seguridad pública en El Salvador.

Las autoridades destacan que el desmantelamiento de dichas redes y el ataque a la logística de las pandillas forman parte de la política de seguridad pública.

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