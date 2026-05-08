Emilio González Moreira: “El videojuego se volvió cultura, como un libro o una película”

En una entrevista con Emilio González Moreira, el reconocido comediante repasó cómo los videojuegos se consolidaron como fenómeno cultural y tecnológico desde la década del 80.

Durante la charla con el staff de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, González Moreira trazó un recorrido por su doble rol de humorista y divulgador: “Fui el primero que hizo un monólogo de stand-up sobre videojuegos. No encontré otro en la Argentina”, remarcó.

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El crecimiento del gaming y la cultura de los videojuegos

El invitado explicó el proceso que llevó a los videojuegos a ser considerados parte de la cultura popular: “El videojuego crece año a año. No se puede marcar un punto de crecimiento exacto, pero desde el año 83 el avance fue constante”.

Emilio González Moreira destaca cómo los videojuegos alcanzaron el estatus de fenómeno cultural desde la década del 80 (Infobae en Vivo)

Para González Moreira, el quiebre generacional se produjo cuando “empieza el PlayStation 1”. “La gente que fue niño en la época del Nintendo, cuando creció ya podía comprar una consola propia y los juegos empezaron a tener finales, tramas, historias. Es el pasaje de lo deportivo a lo cultural”, sostuvo.

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En ese sentido, diferenció los primeros videojuegos, basados en el puntaje, de los títulos que introdujeron narrativas: “Antes era hacer más puntos. Desde que hay que rescatar a la princesa, el juego termina ahí. Empieza y termina, como un libro o una película”.

La masividad, aseguró, se reforzó con la aparición de redes sociales y el auge del streaming: “Después de la pandemia, la gente se acostumbró a mirar a otros hablando por cámara. Los reels y la viralización cambiaron la forma de comunicar el gaming”.

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Emilio González Moreira destaca cómo los videojuegos alcanzaron el estatus de fenómeno cultural desde la década del 80 (Reuters)

Consolas, rankings y el fenómeno Mario Bros

González Moreira fue invitado a clasificar las consolas históricas en una tier list, destacando la influencia de varias marcas y el peso de la nostalgia. “La PlayStation 2 es la máquina número uno por equilibrio: abrió el acceso económico y mantuvo un reinado largo”, señaló. La Nintendo Switch, en tanto, “es indiscutible, porque une portátil y sobremesa y corre prácticamente todos los juegos”.

Sobre el fenómeno Mario Bros, detalló: “Mario surge como consecuencia de las limitaciones técnicas, pero hoy es la principal referencia de la industria, se reinventa cada diez años”. Al comparar la vigencia de personajes, subrayó: “Hoy un padre que jugó al Mario lleva al hijo. Eso no pasaba hace treinta años”.

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Las consolas de videojuegos como PlayStation 2 y Nintendo Switch consolidaron el crecimiento del gaming y su integración en la cultura popular (Europa Press)

El recorrido incluyó menciones a otras consolas: “La Wii trajo a mucha gente que no jugaba, el Game Boy Color popularizó Pokémon, la Nintendo 64 es la máquina divertida y tiene el considerado mejor juego de todos los tiempos: el Ocarina of Time”. Sobre el presente, remarcó que “la PlayStation 4 va a pelear el lugar de la 2, pero no fue tan económica”. En cuanto a la PlayStation 5, sostuvo: “Le falta tomar sopa. Todavía no se superó del todo la 4”.

Género, representación y el futuro de la industria

Consultado sobre la representación femenina en el gaming, González Moreira enumeró avances y deudas: “Hoy hay muchísimos juegos protagonizados por mujeres, pero no existe un solo videojuego oficial de la Mujer Maravilla. Eso es duro”.

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Señaló que la participación femenina en la creación y el streaming creció notablemente: “Una de las representantes más importantes del FIFA en Inglaterra es una chica. Hay programas de videojuegos conducidos por chicas y muchas cosplayers que llegan muy lejos”.

González Moreira subraya el paso del videojuego deportivo al narrativo, equiparando su importancia cultural a la de libros o películas (Infobae en Vivo)

Respecto a las tendencias de la industria, advirtió: “No sé si estamos en un momento de mayor crecimiento ahora mismo. Hay cierta desconfianza, pero el crecimiento es constante. Hasta que no cambie la interface, no va a haber un salto como el de los gráficos en los noventa”.

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El humorista también compartió su visión sobre la relación entre fútbol y videojuegos: “Se perdió un poco la esencia de los juegos de fútbol. Lionel Messi jugaba y está jugando menos, porque todos jugamos menos a juegos de fútbol. Estamos esperando que vuelva uno bueno”.

González Moreira cerró el diálogo con una reflexión sobre la selección argentina y el peso de la expectativa tras ganar el último mundial: “Creo que tenemos argumentos para pretender el bicampeonato, pero hay que entender que es difícil repetir. La figura de Messi me hace pensar que todavía queda un último capítulo”.

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