“Fue mucho prueba y error y todo lo que pasaba lo veo tragicómico ahora a la distancia, pero era una tragedia para la familia no poder hacer algo para que coman tus hijos. La verdad que era horrible y era trágico en ese momento,. Se me había hecho un mundo y lo único que quería era hacer algo para que pudieran comer las nenas y no podía salir de ese lugar, y estaba tan encaprichada que no me salían las cosas. Cuando aprendí cómo se comportaban esas harinas químicamente cuando les ponía agua o algún producto, entendí por qué me salían mal, y empecé a investigar y a meterme más en el tema”, detalló.