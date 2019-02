"Lo más importante después del diagnóstico es no desesperar, se puede hacer una dieta libre gluten sin privarse de comer rico. En mi caso fui aprendiendo recetas de a poco, primero las más simples y naturales, a base de carnes, frutas y verduras. Más adelante, me animé a un poco más,tortas, galletitas y finalmente panes. Digo, finalmente, porque es una masa completamente distinta a la del pan tradicional con gluten, no se amasa, ¡se bate!", explicó Julia Segovia, de la cuenta de Instagram @ba_singluten.