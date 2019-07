"No teníamos los cinturones puestos. Si hubiésemos tenido los cinturones puestos quizás no me hubiera hecho lo que te voy a contar… Estábamos los 3 pegados atrás, le digo: 'Quedate tranquilo, me lastimé la boca, estoy sangrando mucho pero estoy bien'. Pero en ese momento vos no sabés si estás bien, estás en shock. Hice así, abrí la puerta del auto y salimos", explicó Jackita. Luego de este episodio, dejó de trabajar por tres meses hasta que volvió a subir a los escenarios, pero le quedaron secuelas psicológicas.