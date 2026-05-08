Lautaro Martínez, a poco del inicio del Mundial: las selecciones candidatas, su relación con una nueva figura y el final de Lionel Messi

Lautaro Martínez acaba de consagrarse campeón de la Serie A con el Inter de Milán y puede llegar a ganar otro título sobre el final de la temporada cuando su equipo enfrente a la Lazio en la final de la Copa Italia. El delantero argentino, víctima de algunas lesiones, solo participó en dos de los últimos 13 encuentros del Neroazzurro. En busca de recuperar su pleno estado físico y futbolístico de cara al Mundial, el Toro contó sensaciones en una entrevista con ESPN.

“Hay muchas selecciones que están teniendo buen nivel y que tienen un gran equipo. Aparte de Argentina te nombro a Francia, Portugal y España. Son selecciones que están en un nivel importante y creo que son los candidatos a ganar el Mundial”, fue la sentencia del bahiense, vigente campeón del mundo tras la gloria en Qatar 2022.

PUBLICIDAD

A pesar de la cantidad de partidos que estuvo ausente, el bahiense es máximo artillero de la liga italiana con 16 gritos. Con 13, lo sigue su compañero de equipo Marcus Thuram, mientras que con 12 figura su compatriota del Como Nicolás Paz, a quien también se refirió: “Es un gran jugador, tengo una relación de amistad con él porque su padre jugó con mi padre en Bahía Blanca en Villa Mitre o en contra, así que hablo casi siempre con él. Es un grandísimo jugador, es un gran chico, tiene un futuro enorme y obviamente ojalá siga haciendo bien las cosas en su club para que nos de alegrías a todos los argentinos”.

Lautaro sueña con ganar otro título al lado de Lionel Messi (AP Foto/Marta Lavandier)

Al hacer hincapié en Lionel Messi y el que puede ser su último Mundial, Martínez declaró: “Es difícil pensar en eso, tratamos de disfrutarlo en cada entrenamiento y partido, sea amistoso, de Eliminatorias o Mundial, porque es nuestra cabeza, nuestro mayor referente, nuestro emblema, es la persona que nos guía en cada partido y tratamos de disfrutarlo. No pienso en cuándo será su final, trato de disfrutarlo todos los días porque, al final, es un sueño todo lo que he logrado junto con él en la selección argentina”. Y remató: “Estoy muy feliz de haber logrado eso y ojalá que ahora podamos seguir dándole alegría a la gente de Argentina”.

PUBLICIDAD

El centrodelantero de 28 años conquistó su octavo título con la camiseta del Inter (todos locales), pero puede bordar su novena estrella el próximo miércoles 13 de mayo en la final de la Copa Italia ante la Lazio. Con Argentina levantó las Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.

SU SEGUIMIENTO AL FÚTBOL ARGENTINO

PUBLICIDAD

“Sigo a Racing, hace poco estuvo Diego Milito acá conmigo, tenemos una relación de amistad con el presidente y lo sigo siempre. Cuando puedo, porque a veces los partidos son tarde. Hablo cotidianamente con Diego”.

“¿Si sigo a Paredes en Boca? Sigo al fútbol argentino en general. Veo los partidos cuando son temprano y tengo relación con varios colegas. Veo cómo están los compañeros de la Selección y chicos que han vuelto a Argentina a jugar. Trato de estar atento a todos ellos".