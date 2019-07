"Me la di, pero pude pegar el volantazo…, el volantazo lo di tarde, me la di con la joda", afirmó Toti y reconoció que solía consumir cocaína. "Cuando me tocó a mí estar en la cresta de la ola, parece ser que tenés el poder absoluto de todo. Y si no hubiera tenido amigos, familia, gente que me bajara a Tierra. En cinco minutos que me despego del piso, me bajan de un palazo. Fue un poco lo que me ayudó porque sino entrás en la joda, en el alcohol, en la falopa, en las mujeres", explicó.