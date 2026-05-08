Shirley Arica enfrenta a Samuel Suárez tras crítica en ‘La Granja VIP’: “Párate y baila, a ver si te sale”

Durante el reto de baile, Shirley Arica vive tenso momento con Samuel Suárez por no terminar baile en vivo en ‘La Granja VIP’. TikTok

La noche del 7 de mayo en ‘La Granja VIP’ estuvo marcada por la tensión luego de que Shirley Arica y Cri Cri no lograran completar su coreografía durante el reto de baile en parejas.

El olvido de los pasos y al volver intentarlo pasó lo mismo sin culminar el baile desataron la polémica en el set, especialmente tras los comentarios de Samuel Suárez, quien no dudó en calificar la actitud como una falta de respeto y fue enfrentado en vivo por la modelo.

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El momento, cargado de reproches y desafíos, se viralizó rápidamente en redes sociales y puso sobre la mesa la alta exigencia y la presión que viven los concursantes durante las galas en directo.

El reto de baile que terminó en polémica

Durante la gala de ‘La Granja VIP’, Shirley Arica y Cri Cri eran una de las parejas más esperadas en la pista de baile. Sin embargo, en pleno show, ambos olvidaron la coreografía y decidieron no continuar ni aprovechar la oportunidad de repetir la presentación. La producción permitió que otras parejas siguieran adelante, pero el ambiente ya estaba caldeado.

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Al finalizar la ronda, Samuel Suárez, conductor y jurado, fue enfático en su crítica: “Si ustedes se olvidan un paso o algo, termínenla. Háganlo lo mejor que puedan, porque me parece una falta de respeto enorme no terminar algo delante de tanta gente”.

Shirley Arica y Cri Cri olvidaron el baile durante el reto de ‘La Granja VIP’. YouTube

La respuesta de Shirley Arica: “Párate y baila, a ver si te sale”

La reacción de Shirley Arica no se hizo esperar. Visiblemente molesta, defendió su posición y negó que su error fuera una falta de respeto:

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“No es una falta de respeto, Samuel. Es algo que le puede pasar a cualquiera, somos seres humanos. Hemos ensayado toda la tarde y en verdad me parece supermal que me eches solamente la culpa a mí”, expresó.

Samuel aclaró que la responsabilidad era de ambos, pero Shirley insistió en que el error fue humano y que el público debía entender que los participantes no son profesionales.

“Nos puede pasar a todos. No puedes decir que es una falta de respeto. Una falta de respeto fue lo que hice yo cuando no bailé con Gabriela. Esa fue una falta de respeto, que yo admito y pido disculpas al público, pero esto no ha sido una falta de respeto”, señaló.

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El intercambio subió de tono cuando la modelo desafió directamente al conductor: “A ver, párate y baila ahí, a ver si te sale”.

Shirley Arica enfrenta a Samuel Suárez tras crítica en ‘La Granja VIP’. YouTube

El debate en el reality: ¿error humano o falta de profesionalismo?

El cruce entre Shirley Arica y Samuel Suárez abrió el debate entre los concursantes y el público sobre los límites entre el error humano y la responsabilidad profesional en un programa de entretenimiento. Mientras algunos compañeros defendieron la presión y el estrés del momento, otros apoyaron la postura de Samuel sobre la importancia de respetar el show y a la audiencia.

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El propio Samuel mantuvo su posición: “Es mi opinión”, zanjando el tema pero dejando claro que espera mayor compromiso en futuras presentaciones.

Reacciones en redes y apoyo a Shirley Arica

El tenso momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes apoyaron a Shirley Arica por defenderse y quienes consideraron válido el llamado de atención de Samuel Suárez. El hashtag #LaGranjaVIP se convirtió en tendencia y los clips del cruce sumaron miles de reproducciones y comentarios.

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Algunos seguidores destacaron la valentía de Shirley para enfrentar la crítica, mientras que otros pidieron mayor empatía tanto de los jurados como de los participantes.

Pablo Heredia explota y ya no soporta a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’. YouTube.