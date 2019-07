"Se rió y me dijo 'ah, sí, bueno, está bien'", relató en su momento la mujer. Días más tarde, el actor dio su versión sobre aquel encuentro. "Hace un tiempo una señora me tocó el timbre de mi casa, bajé y me dijo 'acá te dejo esta carta hay fotos adentro. "Le pregunté '¿que es esto?' y me dice 'Yo soy tu hija'. Me quedé boquiabierto y no me pareció muy congruente los indicios que había alrededor de sus dichos. En ese momento me dijo algo que no me gustó: 'Yo no quiero ir a los medios', eso me sonó como una amenaza".