En 2002 su tema "El arbolito" se transformó en un suceso y, después de la tragedia, en un clásico de la cumbia peruana. Sin sobrevivientes esa noche, Néctar no estaba acabado, ya que en Lima habían quedado la segunda voz de la banda, Julio Caycho, y el bongosero Julio Gómez, quienes no habían podido viajar a Buenos Aires, siendo reemplazados por dos músicos peruanos con residencia argentina. Sus protagonistas ya no estaban, pero Néctar seguiría sonando.