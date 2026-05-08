Arde la interna: un influencer libertario criticó el armado del partido en la provincia de Buenos Aires

Sebastián Pareja, respaldado por Karina Milei, concentra el control político de La Libertad Avanza en territorio bonaerense

En la provincia de Buenos Aires, la militancia digital vinculada a La Libertad Avanza enfrenta una creciente disputa interna. Alejandro Sarubbi Benítez, abogado y conductor del programa La Trinchera en el streaming Carajo, advirtió sobre la necesidad de reorganización y cuestionó abiertamente la conducción partidaria.

La controversia se originó tras la designación de Sebastián Pareja como principal operador político en la provincia, decisión tomada por Karina Milei. Según dijo Sarubbi Benítez en Infobae en Vivo A las Nueve, “el presidente del partido es Sebastián Pareja y todas las autoridades son de Sebastián Pareja”. La afirmación indica un control total del partido en la provincia, reforzado por el respaldo explícito de Karina Milei. “Materialmente el partido en la provincia de Buenos Aires es de Sebastián Pareja, de nadie más”, sostuvo Sarubbi Benítez.

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La metodología empleada en la construcción territorial fue blanco de crítica directa. El abogado mencionó irregularidades durante el proceso electoral: “En las últimas elecciones legislativas, se sabe, hay gente que se quedó con guita de la fiscalización, echaron a fiscales que venían de afuera para fiscalizar también dentro de Libertad Avanza. Han desaparecido fichas de afiliación de a miles”. Para Sarubbi Benítez, estas prácticas persiguen evitar internas, desplazando a militantes genuinos que habían acompañado el crecimiento del movimiento.

Fragmentación y reclamos a la conducción nacional

El desencanto se agrava en el contexto de una estructura partidaria que, según Sarubbi Benítez, replica prácticas tradicionales ajenas al espíritu original del espacio. “En la provincia de Buenos Aires prácticamente todos los partidos políticos son una mafia”, denunció el referente. Criticó, además, el endurecimiento verticalista en la toma de decisiones y la escasa respuesta ante críticas internas: “La estrategia de gobierno, cada vez que saltan problemas de este calibre, es el silencio. Yo no sé por qué”.

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Parte de la militancia digital reclama una participación y voz diferenciada, ante la percepción de que la dirigencia nacional, encabezada por Karina Milei y Pareja, no representa los ideales iniciales. “La gente está pidiendo: ‘Che, fijate lo que es esta gente, porque es un desastre’”, sostuvo el entrevistado. El propio Sarubbi Benítez aclaró el alcance de las demandas: “Nosotros, en tanto los que estamos afuera de lo que es la estructura partidaria y del Estado en sí, no tenemos por qué acatar una verticalidad partidaria”.

Sarubbi Benítez criticó la estrategia comunicacional del gobierno libertario y su tendencia a optar por el silencio ante los conflictos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos en la comunicación oficial

Las críticas no se limitaron a la vida interna del partido. Sarubbi Benítez también cuestionó la estrategia comunicacional del gobierno libertario. En relación a las controversias en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, manifestó: “No veo un delito hoy, no lo veo. Con lo que hay no lo veo. Ahora, comunicacionalmente hablando, la situación se manejó demasiado mal”. Según su análisis, el Ejecutivo elige sistemáticamente el silencio ante los conflictos públicos: “Siempre que hubo un problema de este estilo, siempre optó por el silencio”.

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En cuanto al clima en redes sociales, Sarubbi Benítez explicó que la comunidad original de la militancia digital siente haber sido relegada. “Lo que les están diciendo es: ‘Estuvo buenísimo, pero cállense la boca’”. Esta percepción se refleja en la falta de diálogo y en la tendencia a judicializar enfrentamientos internos, como cuando dirigentes denunciaron a usuarios de redes sociales por la difusión de información personal.

Controversias mediáticas y límites en el debate

Durante una reciente emisión de La Trinchera, se viralizó un audio aludiendo a supuestas relaciones personales dentro del armado partidario. Sarubbi Benítez reconoció el incidente y aclaró: “Sentí que ese mensaje podía llegar a desvirtuar todo lo que dije anteriormente, opté por pedirle a la gente de producción que saquen el pedacito de ese audio”.

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Consultado sobre la posibilidad de expresar todo tipo de opiniones en el ecosistema del streaming, Sarubbi Benítez afirmó: “Cada cual debe poder expresarse como se dé la gana, en la medida que no cometa un delito. Lo demás... el mensaje lo podés tirar. Después, en todo caso, tenés que asumir las consecuencias del mensaje”.

Expectativas políticas y perspectivas electorales

En el plano general, Sarubbi Benítez consideró que los votantes “genuinos” aún acompañan al gobierno nacional, aunque reconoció diferencias en la interpretación del rumbo ideológico y la representatividad bonaerense. Respecto al futuro electoral, alertó sobre la importancia estratégica de Buenos Aires: “En la provincia de Buenos Aires cuando vos querés aspirar por la gobernación no hay ballotage. Lo más inteligente sería desdoblar la elección, porque además eso ya lo vimos en las legislativas, lo vimos en el 23”.

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Las declaraciones de Alejandro Sarubbi Benítez evidencian tensiones crecientes. El llamado del referente libertario a “votar otra cosa” en la provincia de Buenos Aires expone un momento de incertidumbre interna, con reclamos abiertos dentro de La Libertad Avanza y presión para revertir la exclusión de la militancia digital en la toma de decisiones.

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