Así se despedirá de Portugal la infanta Sofía al terminar las clases: fiesta en la playa de Costa da Caparica con música y picnic bajo el atardecer

La infanta Sofía en Lisboa (Europa Press)

La infanta Sofía afronta las semanas finales de su primer curso universitario en el Forward College de Lisboa, un periodo que culminará con una despedida singular antes de regresar a España para ejercer como anfitriona del Papa junto a la princesa Leonor. Según ha publicado Semana, la tradición de este centro privado incluye una celebración frente al mar que marca el cierre de la etapa lisboeta para sus estudiantes.

La hija menor de los reyes Felipe y Letizia no termina sus clases hasta el 5 de junio, fecha señalada como “Last Day of Courses on Campus” en el calendario académico. Ese día concluye oficialmente la docencia presencial, aunque en el campus seguirán desarrollándose actividades hasta el 19 de junio.

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Una vez finalizado el ciclo, la infanta Sofía podrá afrontar la transición a París, donde continuará sus estudios en el Forward College antes de completar el último curso en Berlín. Una de las características definitorias de este periplo educativo es el grupo reducido de alumnos por clase, lo que facilita la integración en los distintos destinos.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

La fiesta en la playa de la infanta Sofía

Cada año, el Forward College despide a sus alumnos organizando una jornada en la Praia da Mata, en Costa da Caparica. Este acto, que se aparta de cualquier formalidad protocolaria, reúne a estudiantes y profesores en un ambiente informal, donde la convivencia y el recuerdo compartido se priorizan sobre el componente académico. El citado medio ha explicado que no se trata de una ceremonia habitual en entornos universitarios elitistas, sino de una experiencia concebida para fortalecer los lazos internacionales y facilitar el cambio de país, al promover una celebración colectiva y emocional.

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El evento se desarrolla durante el día o la tarde, en el que los asistentes disfrutan de varias horas en la playa entre juegos, conversaciones y la contemplación del atardecer. El formato incluye comida tipo picnic y música de fondo, reforzando el carácter distendido del acto. Aunque los detalles del menú no han trascendido, los participantes suelen evocar esta jornada con especial afecto. Esta despedida no es solo un fin de curso, sino que simboliza el paso hacia nuevas etapas académicas en París y Berlín.

La sonrisa de la infanta Sofía (Europa Press)

La fase final del calendario de la infanta Sofía ha estado marcada por la rutina diaria de cualquier universitaria y, desde el pasado 20 de abril, por el inicio del tercer trimestre. La normalidad estudiantil se ha visto interrumpida únicamente por el inminente periodo de exámenes finales, entregas de trabajos y evaluaciones, que se prolongan más allá del último día de clase presencial.

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La doble función de la infanta Sofía

El papel institucional de la infanta Sofía ha cobrado una especial notoriedad durante los últimos meses, a pesar de que su formación universitaria la mantiene alejada de España. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia ha compaginado sus estudios fuera del país con una agenda oficial propia que la ha llevado a regresar en diferentes ocasiones para asumir compromisos públicos de relieve.

La infanta Sofía regresará el próximo 6 de junio a Madrid para participar en el recibimiento oficial al Papa León XIV en el Palacio Real, acompañando a los reyes y a la princesa Leonor. La presencia de la infanta en este acto institucional, que coincide con sus exámenes, marca un hito relevante en su creciente implicación en la vida oficial de la monarquía.

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La infanta Sofía en imagen de archivo (Europa Press)

Durante la cita oficial del 6 de junio, la infanta Sofía y la princesa Leonor acompañarán a Felipe VI y la reina Letizia en la recepción a León XIV y las autoridades nacionales e internacionales en el Palacio Real de Madrid. No será la única cita del fin de semana: el domingo 7 de junio, ambas hermanas, en una imagen poco frecuente, asistirán a la Santa Misa que se desarrollará en la Plaza de Cibeles. Estas dos intervenciones refuerzan la visibilidad de la infanta y la heredera en actos de primera magnitud para la institución.