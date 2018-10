Al entrar, el músico vio a quien era conductor del programa Rumores, en América. "Rodrigo se acercó a saludarnos a nuestra mesa con Ramiro de la mano —cuenta Monti—. Me contó que tenía un show en La Plata, que estaba cansado, pero que estaba feliz por su presente laboral. También me dijo que manejaba él, que no quería tener un chofer". Debido a esa costumbre, Rodrigo no podía tomar un oportuno descanso antes del show. "Me divierte, vamos cantando, escuchando música", le explicó el ídolo al periodista sobre los viajes que hacía al mando de su camioneta.