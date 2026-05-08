El emotivo pedido de Thierry Henry a Bukayo Saka tras el pase del Arsenal a la final de la Champions League: “Sean los Inolvidables”

Thierry Henry realizó un emotivo pedido a Bukayo Saka para que Arsenal conquiste su primera Champions League en la historia del club (ESPN)

El Arsenal alcanzó la final de la Champions League después de 20 años, lo que reavivó la ilusión de sus hinchas y además permitió que se diera una escena especial: Thierry Henry, leyenda del club, dirigió un mensaje directo y emotivo a Bukayo Saka, figura actual del equipo. El exdelantero francés, protagonista en la final del 2006, instó al joven atacante a conquistar el trofeo que su generación no logró.

Tras la victoria 2-1 ante Atlético Madrid, los Gunners se aseguraron su pase a la definición del máximo certamen continental, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Budapest. En ese contexto, el exdelantero francés, protagonista en la última final disputada por el elenco londinense en 2006, instó al joven atacante a conquistar el trofeo que su generación no logró. Saka fue clave al marcar el gol decisivo en el partido de vuelta, confirmando su liderazgo en un grupo dispuesto a marcar un nuevo capítulo en la historia del club londinense.

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El emotivo mensaje de Thierry Henry

Durante la transmisión en vivo para la cadena CBS Sports, Henry se acercó a Saka y compartió un mensaje que rápidamente circuló entre los hinchas: “Nosotros éramos los ‘Invencibles’, pero ustedes serán conocidos como los ‘Inolvidables’. Si logran ganar, serán los inolvidables”, expresó el exdelantero.

El momento cobró mayor significado al finalizar el partido, cuando el francés irrumpió en la entrevista a Saka y agregó: “Te deseo lo mejor. Vayan y consíganlo”.

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El respaldo y nuevas expectativas

La referencia a los “Invencibles” remite al Arsenal de la temporada 2003/04, el equipo que conquistó la Premier League sin derrotas, logro que lo instaló en la historia del fútbol inglés. La asignatura pendiente en ese ciclo fue la Champions League, perdida en la final de 2006 ante el Barcelona. En aquel partido, los ingleses jugaron con diez hombres la mayor parte del encuentro, tras la expulsión de Jens Lehmann, y pese al gol inicial de Sol Campbell, terminaron cayendo por 2 a 1.

Henry, capitán y máximo goleador de aquel equipo, profundizó el pedido en un mensaje unificado: “Solo quiero decir una cosa: les deseo todo lo mejor. Nosotros no pudimos hacerlo, y espero que ustedes sean capaces. Si ustedes lo consiguen, y logran también ganar la Premier League, serán recordados como ‘Los Inolvidables’”, enfatizó el francés durante la transmisión de CBS Sports.

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Saka, visiblemente conmovido, agradeció las palabras de Thierry Henry. El mensaje del exdelantero simboliza el respaldo de una leyenda que busca transmitir al nuevo grupo la ambición de alcanzar lo no conseguido.

Bukayo Saka fue determinante al marcar el gol decisivo que permitió el pase del Arsenal a la final de la Champions League (Reuters/Paul Childs)

Un final de temporada lleno de desafíos

El pase a la final de la Champions League corona una campaña sobresaliente. El equipo de Mikel Arteta es, hasta el momento, el único invicto en la presente edición del torneo continental, lo que refleja la solidez defensiva y regularidad frente a rivales de primer nivel, y lidera en solitario la Premier League, con 5 puntos de ventaja sobre el Manchester City, cuando restan tres jornadas para el cierre del campeonato.

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West Ham United, Burnley y Crystal Palace son rivales que podrían permitir al Arsenal completar un año de ensueño si mantiene el nivel actual. La posibilidad de lograr un doblete le otorga a este desenlace para el club una carga de expectativa ante la afición.

Mientras que con Paris Saint-Germain definirá al campeón de la actual edición de la Orejona. Los franceses dejaron en el camino al Bayern Múnich y buscarán quedarse con el bicampeonato del certamen tras haber logrado su primera conquista en 2025.

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El peso de la historia

En 2006, el Arsenal llegó a la final de la Champions League por primera vez en su historia. Aquella ocasión, los dirigidos por Arsène Wenger no pudieron lograr la hazaña y cayeron 2-1 ante Barcelona.

Es por ello que, con el peso de la historia en sus espaldas, el próximo 30 de mayo los Gunners buscarán grabar su nombre en las páginas más doradas del club.

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