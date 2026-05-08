Perú

Machu Picchu ya vende sus 1.000 boletos para el Día de la Madre, tras agotarse el 9 de mayo

Este domingo 10 de mayo es el Día de la Madre en Perú. Tras el cambio en la venta presencial de los boletos a Llaqta de Machu Picchu

Guardar
Google icon
Cenmtro cultura de Machupicchu y boletería
La venta presencial de boletos para el 9 de mayo ya se agostó, y ahora Machu Picchu empieza la venta para el Día de la Madre. - Crédito Machu Picchu Luna Tours

¿Sabías que cada día hay a la venta, en modalidad presencial, 1.000 boletos para acceder a la Llaqta de Machupicchu para el día siguiente? Pues ahora luego de la decisión de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, cuando se acaban estos boletos se podrán comprar a los del día siguiente.

Así, en los primeros días de esta venta anticipada, los boletos se han agotado más rápido, debido la temporada alta en el Cusco. Ayer se llegaron a agotar en la compra presencial los boletos para el sábado 9 de mayo, cuando anteriormente solo se accedía a los del día siguiente.

PUBLICIDAD

De este modo, este 8 de mayo ya se están vendiendo los boletos para Machu Picchu para el del domingo 10 de mayo, en el Día de la Madre. En su mayoría aún se cuenta con boletos para todas las rutas. Sin embargo, se van acabando: para la Ruta 2-A, Clásico Diseñada, hay solo 367 boletos disponibles y la Ruta 2-B Terraza Inferior cuenta con 55 tickets.

El problema vuelve a presentarse cada año durante la temporada alta, entre mayo y agosto, periodo en el que la cantidad de visitantes excede ampliamente los boletos disponibles en línea y empuja a muchos turistas a viajar hasta la zona para intentar adquirir una entrada presencial (Crédito: Panamericana TV)

Cómo revisar la disponibilidad de boletos

Como se sabe, los tickets se venden en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. Por eso se recomienda a los turistas y todo visitante interesado a revisar el portal oficial para que vea cuántas entradas quedan, antes de acercarse a comprar. Este es el enlace: https://tuboleto.cultura.pe/cusco/1000boletos.

PUBLICIDAD

Dada la temporada alta en Cusco, es común que las entradas se agoten rápidamente. La atención presencial suele ser para venta de boletos para el día siguiente a la compra. Pero por la gran demanda actual, ahora puede llegar a ser para hasta tres días luego.

Como se recuerda, esta medida fue aplicada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, que anunció que se implementará de manera excepcional esta venta presencial anticipada de boletos en su local de la ciudad de Machu Picchu Pueblo, por la “masiva afluencia de turistas que se registra en esta localidad que anhelan visitar la llaqta de Machu Picchu”.

Nuevo plan de Machu Picchu apunta al turismo descontrolado como riesgo principal
Machu Picchu regresa la venta anticipada de boletos. Ahora se podrán adquirir hasta por tres días luego de la fecha en que se compre presencialmente, pero solo si se agotan los del día actual. - Crédito Cusco Destination

Los boletos y el aforo

“La venta de los 1.000 boletos diarios en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo no se limitará únicamente al ingreso para el día siguiente, sino que permitirá la adquisición de entradas con hasta tres días de anticipación, de acuerdo con la disponibilidad y respetando la capacidad de carga autorizada para cada fecha”, señala el documento de la DDC de cusco.

Asimismo, se explica que se tiene como finalidad brindar mayores facilidades a los visitantes, contribuir a una mejor planificación de su viaje y favorecer una gestión más ordenada del flujo turístico durante los periodos de alta demanda.

Cabe recordar que en Aguas Calientes se ofrecen 1.000 boletos presenciales para los turistas que no logran adquirir los 3.500 que ofrece la institución por medio de la plataforma virtual. Actulamente se ha dado inicio a la temporada alta del turismo, lo que se nota la masiva afluencia de visitantes de la última semana, y el hecho de que se agoten rápidamente los boletos en venta.

Patrimonio en riesgo: plan maestro de Machu Picchu advierte sobre deterioro y caos turístico
Hay alta demanda actual de visitantes en Machu Picchu. - Crédito Andina

Vale también apuntar que actualmente el aforo de Machu Picchu es de 4.500 visitas por día, pero de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 000528-2023-MC se establece que, para este año, como máximo de capacidad de carga para las visitas a la Llaqta o ciudad Inca de Machu Picchu, el aforo es de 5.600 visitantes por día en épocas de temporada alta. A pesar de esto, aquel aforo fue dispuesto para los días 1 de enero de 2026, del 2 al 5 de abril de 2026, del 19 de junio al 2 de noviembre de 2026 y del 30 al 31 de diciembre de 2026.

Google icon

Temas Relacionados

Machu PicchuBoletos de Machu PicchuDía de la Madreperu-noticias

Más Noticias

Antonio Rizola anunció su tercera convocatoria de la selección peruana de vóley con el regreso de Ysabella Sánchez

Ángela Leyva sigue sin aparecer en la nómina del técnico brasileño, lo que despierta la preocupación de los hinchas peruanos

Antonio Rizola anunció su tercera convocatoria de la selección peruana de vóley con el regreso de Ysabella Sánchez

Especial por el primer aniversario del Papa León XIV: ¿A qué hora y qué canal ver la edición con la participación de Donnie Yaipén?

TV Perú transmitirá el homenaje por el primer año del pontificado del Papa León XIV; descubre los detalles de la edición especial y la actuación de Donnie Yaipén.

Especial por el primer aniversario del Papa León XIV: ¿A qué hora y qué canal ver la edición con la participación de Donnie Yaipén?

Gonzalo de la Puente, experto en emergencias "La falla más grave no es física, sino de gestión: nadie controla realmente el riesgo"

El ingeniero industrial y experto en protección contra incendios analiza situaciones críticas de la expansión metropolitana, detallando cómo la ausencia de control operativo favorece entornos sumamente vulnerables ante tragedias evitables por accidentes estructurales

Gonzalo de la Puente, experto en emergencias "La falla más grave no es física, sino de gestión: nadie controla realmente el riesgo"

Shirley Arica enfrenta a Samuel Suárez tras crítica en ‘La Granja VIP’: “Párate y baila, a ver si te sale”

La modelo tuvo un tenso intercambio con uno de los críticos del reality, luego de que el conductor la criticara por no terminar su coreografía de baile en pareja.

Shirley Arica enfrenta a Samuel Suárez tras crítica en ‘La Granja VIP’: “Párate y baila, a ver si te sale”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

El partido de la jornada estará protagonizado por Alianza Lima y Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce cómo se ubica tu club favorito

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

Falsa soberanía

ENTRETENIMIENTO

Especial por el primer aniversario del Papa León XIV: ¿A qué hora y qué canal ver la edición con la participación de Donnie Yaipén?

Especial por el primer aniversario del Papa León XIV: ¿A qué hora y qué canal ver la edición con la participación de Donnie Yaipén?

Shirley Arica enfrenta a Samuel Suárez tras crítica en ‘La Granja VIP’: “Párate y baila, a ver si te sale”

Más malas noticias para Magaly Medina: PJ ordena que pague más de 40 mil soles al Estado

Dos décadas después: conoce qué pasó con las familias de Alicia Delgado y Abencia Meza

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

“El único técnico tricampeón soy yo”, Carlos Aparicio marcó distancia con Facundo Morando tras título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sekou Gassama y los otros jugadores que no seguirán en Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Fútbol y fe: la historia detrás de la simpatía del papa León XIV por Alianza Lima

Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026