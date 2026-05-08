Machu Picchu ya vende sus 1.000 boletos para el Día de la Madre, tras agotarse el 9 de mayo

La venta presencial de boletos para el 9 de mayo ya se agostó, y ahora Machu Picchu empieza la venta para el Día de la Madre. - Crédito Machu Picchu Luna Tours

¿Sabías que cada día hay a la venta, en modalidad presencial, 1.000 boletos para acceder a la Llaqta de Machupicchu para el día siguiente? Pues ahora luego de la decisión de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, cuando se acaban estos boletos se podrán comprar a los del día siguiente.

Así, en los primeros días de esta venta anticipada, los boletos se han agotado más rápido, debido la temporada alta en el Cusco. Ayer se llegaron a agotar en la compra presencial los boletos para el sábado 9 de mayo, cuando anteriormente solo se accedía a los del día siguiente.

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De este modo, este 8 de mayo ya se están vendiendo los boletos para Machu Picchu para el del domingo 10 de mayo, en el Día de la Madre. En su mayoría aún se cuenta con boletos para todas las rutas. Sin embargo, se van acabando: para la Ruta 2-A, Clásico Diseñada, hay solo 367 boletos disponibles y la Ruta 2-B Terraza Inferior cuenta con 55 tickets.

El problema vuelve a presentarse cada año durante la temporada alta, entre mayo y agosto, periodo en el que la cantidad de visitantes excede ampliamente los boletos disponibles en línea y empuja a muchos turistas a viajar hasta la zona para intentar adquirir una entrada presencial (Crédito: Panamericana TV)

Cómo revisar la disponibilidad de boletos

Como se sabe, los tickets se venden en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. Por eso se recomienda a los turistas y todo visitante interesado a revisar el portal oficial para que vea cuántas entradas quedan, antes de acercarse a comprar. Este es el enlace: https://tuboleto.cultura.pe/cusco/1000boletos.

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Dada la temporada alta en Cusco, es común que las entradas se agoten rápidamente. La atención presencial suele ser para venta de boletos para el día siguiente a la compra. Pero por la gran demanda actual, ahora puede llegar a ser para hasta tres días luego.

Como se recuerda, esta medida fue aplicada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, que anunció que se implementará de manera excepcional esta venta presencial anticipada de boletos en su local de la ciudad de Machu Picchu Pueblo, por la “masiva afluencia de turistas que se registra en esta localidad que anhelan visitar la llaqta de Machu Picchu”.

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Machu Picchu regresa la venta anticipada de boletos. Ahora se podrán adquirir hasta por tres días luego de la fecha en que se compre presencialmente, pero solo si se agotan los del día actual. - Crédito Cusco Destination

Los boletos y el aforo

“La venta de los 1.000 boletos diarios en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo no se limitará únicamente al ingreso para el día siguiente, sino que permitirá la adquisición de entradas con hasta tres días de anticipación, de acuerdo con la disponibilidad y respetando la capacidad de carga autorizada para cada fecha”, señala el documento de la DDC de cusco.

Asimismo, se explica que se tiene como finalidad brindar mayores facilidades a los visitantes, contribuir a una mejor planificación de su viaje y favorecer una gestión más ordenada del flujo turístico durante los periodos de alta demanda.

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Cabe recordar que en Aguas Calientes se ofrecen 1.000 boletos presenciales para los turistas que no logran adquirir los 3.500 que ofrece la institución por medio de la plataforma virtual. Actulamente se ha dado inicio a la temporada alta del turismo, lo que se nota la masiva afluencia de visitantes de la última semana, y el hecho de que se agoten rápidamente los boletos en venta.

Hay alta demanda actual de visitantes en Machu Picchu. - Crédito Andina

Vale también apuntar que actualmente el aforo de Machu Picchu es de 4.500 visitas por día, pero de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 000528-2023-MC se establece que, para este año, como máximo de capacidad de carga para las visitas a la Llaqta o ciudad Inca de Machu Picchu, el aforo es de 5.600 visitantes por día en épocas de temporada alta. A pesar de esto, aquel aforo fue dispuesto para los días 1 de enero de 2026, del 2 al 5 de abril de 2026, del 19 de junio al 2 de noviembre de 2026 y del 30 al 31 de diciembre de 2026.

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