Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Egan Bernal disputa la ronda italiana con la esperanza de lograr lo hecho en 2021-crédito Manon Cruz/REUTERS-Foto de archivo

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 del Giro de Italia 2026.

En Infobae Colombia siga todo lo que ocurra durante la etapa junto a los tres colombianos en acción en la ronda italiana: Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago.