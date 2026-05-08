Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 del Giro de Italia 2026.
En Infobae Colombia siga todo lo que ocurra durante la etapa junto a los tres colombianos en acción en la ronda italiana: Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago.
Kilómetro 33: el italiano Manuele Tarozzi del Bardiani CSF y el español Diego Pablo Sevilla del Team Polti Visit Malta son los líderes parciales de la fuga del día.
El colombiano Egan Bernal iniciará el 8 de mayo de 2026 su participación en el Giro de Italia como uno de los líderes del INEOS Grenadiers, equipo con el que se encuentra cerca de renovar contrato por dos años más.
Comienza la edición 109 del Giro de Italia con tres colombianos
La etapa comenzó a las 5:30 a. m. (hora de Colombia) y puede verse en Dsports y en la aplicación DGO. Además, la transmisión inicia a las 7:00 a. m. en Caracol HD2 y la aplicación Ditu.
La etapa 1 contará con un recorrido total de 147 kilómetros entre Nessebar y Burgas, caracterizándose por tener un recorrido totalmente llano.
La carrera tendrá dos premios de montaña: el primero estará ubicado después del kilómetro 80 en Cape Agalina (contando con 1,1 kilómetros y una inclinación al 2,6%), luego pasarán por uno de los dos esprints con los que contará la etapa 1 en Sozopol, antes de llegar al kilómetro 90.
El segundo puerto de cuarta categoría será en Cape Agalina (con un total de 1,1 kilómetros de recorrido e inclinación al 2,6%) y luego el último esprint estará presente después del kilómetro 110 en el kilómetro Red Bull.