La FIFA decretó amnistía para los jugadores suspendidos y Nicolás Otamendi podrá estar presente en el debut de Argentina en el Mundial

Buena noticia para Scaloni: podrá utilizar a Otamendi en el debut mundialista (REUTERS/Agustin Marcarian)

Nicolás Otamendi podrá disputar el primer partido del Mundial 2026 con la selección argentina, tras la decisión de la FIFA de aplicar una amnistía a sanciones recientes. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la modificación que impulsaron las autoridades mediante un comunicado oficial.

El defensor argentino había recibido una expulsión en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador. Tras gestiones formales realizadas por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante el Bureau de la FIFA, se avaló su presencia en el debut.

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El Consejo de la FIFA explicó que la modificación “tuvo lugar en la reunión de los presidentes de las confederaciones” en la que se replanteó la situación de los casos mencionados con un “enfoque justo y equitativo”. En este contexto, puntualizó en “garantizar que las federaciones miembro participantes compitan con la mejor selección posible al tiempo que se preserva la integridad disciplinaria resulta fundamental para mantener la calidad, la equidad y el atractivo internacional de la competición”.

La modificación en la norma “a fin de introducir una mayor proporcionalidad y equidad en el marco disciplinario”. En el documento oficial se incluyeron cinco consideraciones para argumentar la decisión: las situaciones en las que se produjeron las expulsiones, el intervalo de tiempo que pasó antes del Mundial y los partidos que ya se disputaron (por más que sean amistosos), que jugadores importantes se pierdan partidos decisivos por “acciones que no justifican un castigo tan severo”, la posibilidad de que el futbolista no sea convocado por el entrenador al tener el conocimiento de que tiene una suspensión y las “consecuencias de la sanción” en los casos.

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Ante este panorama, se realizó un cambio en el artículo 10, apartado 2 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA. La nueva delimitación dicta que “no se trasladarán a la fase final (Mundial) las tarjetas o suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado en diferentes partidos de la fase preliminar (eliminatorias)”.

Otamendi fue expulsado en el último partido por Eliminatorias ante Ecuador (AP/Patricio Teran)

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol”, rezó parte del comunicado que publicó el ente rector del fútbol nacional en el día de ayer, en el que también hicieron mención al acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, quien medió además por el ecuatoriano Moisés Caicedo.

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De este modo, Lionel Scaloni podrá contar con otra alternativa defensiva cuando el equipo enfrente a Argelia el 16 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) en Kansas City. El cronograma del Grupo J para Argentina continuará frente a Austria el 22 de junio en Dallas y ante Jordania el 27 de junio.

La medida, que también alcanzó a Moisés Caicedo de Ecuador, expulsado por doble amarilla en el mismo encuentro en el que vio la roja Otamendi, y Tarek Salman de Qatar, expulsado en el último duelo por eliminatorias asiáticas ante Emiratos Árabes Unidos, permitirá a los jugadores sancionados participar desde el inicio del torneo. El objetivo de la FIFA es que todos los equipos lleguen con planteles completos para garantizar el máximo nivel competitivo.

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Existían antecedentes que reforzaban la posible suspensión del defensor argentino. Futbolistas como el colombiano Freddy Guarín, el iraní Sosha Makan y los croatas Mario Mandzukic y Josip Sumini debieron cumplir suspensiones en el Mundial 2014 tras recibir tarjetas rojas en la fase clasificatoria.

EL FUTURO DE OTAMENDI PODRÍA ESTAR EN RIVER

Otamendi podría firmar en River luego de terminar su contrato en Benfica (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La negociación para que Nicolás Otamendi se incorpore al Millonario está en una etapa avanzada y podría concretarse tras la finalización de su contrato con el Benfica en junio, lo que impactaría el panorama de refuerzos en el club argentino de cara al semestre posterior al Mundial de 2026. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo en Vorterix, el defensor firmaría un contrato de 18 meses, consolidando el eje central de la estrategia del club para fortalecer el plantel y competir en todas las competencias.

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La gestión por Otamendi se perfila como la clave en el rearmado liderado por Stefano Di Carlo y supervisado por el director deportivo Pablo Longoria, quienes priorizaron la contratación de refuerzos en cuatro posiciones: marcador central, volante, mediapunta y centro delantero. El propio Merlo subrayó: “Está muy avanzado lo de Otamendi a River Plate por 18 meses”.

El interés de River Plate en el defensor se debe a la necesidad de incorporar referentes con jerarquía y experiencia internacional. Otamendi, de 38 años, ha sido campeón mundial y continental con la Selección, y su posible llegada coincide con el final de su etapa en el Benfica, cuyos directivos desean renovar su vínculo. Sin embargo, el propio jugador, hincha declarado de River, manifestó semanas atrás: “No quiero agregar una palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez y la verdad que tengo contrato con Benfica y finaliza en junio. Veremos”.

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