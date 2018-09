"Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme, no llores por favor no llores, porque vas a matarme". La letra de No es mi despedida, la última que escribió en su vida, se repite como una especie de confirmación del mito. Un adiós que no debía ser, que ella suplicaba que no lo fuera. No son pocos los que siguen intentando, hasta hoy, buscar pistas, premoniciones o algún mensaje oculto para explicar lo inexplicable: la trágica muerte de Gilda, hace 22 años.