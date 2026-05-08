En plena interna, Patricia Bullrich encabeza una actividad en la Ciudad de Buenos Aires con una alfil de Karina Milei

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sonríe mientras dialoga con referentes de La Libertad Avanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una reunión de trabajo.

En medio de un escenario de alta tensión al interior del Gobierno, Patricia Bullrich participará esta mañana de una actividad en el barrio porteño de Villa Lugano como integrante de una recorrida organizada por la karinista Pilar Ramírez, la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, para poder comenzar a mostrar al espacio libertario con músculo político suficiente de cara a las elecciones locales que habrá el año próximo.

La situación particular de esta ocasión es que Bullrich viene de ser noticia por haberse desmarcado de los hermanos Milei en la defensa a ultranza que se le estaba brindando Manuel Adorni, quien está siendo investigado por Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y que hace dos meses no puede salir del foco mediático.

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Por ese motivo es que la senadora nacional pidió públicamente que el jefe de Gabinete clarifique sus movimientos patrimoniales adelantando la presentación de la declaración jurada de bienes. “Ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque sino el gobierno se empantana”, asestó en una entrevista concedida el miércoles por la noche a A24.

La recorrida de la dirigente libertaria será la primera en la que se mostrará públicamente después de esas declaraciones, las cuales provocaron el enojo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El evento ya estaba planificado desde hace casi tres semanas y afirman que no hubo directivas de la hermana presidencial para darlo de baja.

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Patricia Bullrich. (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)

Bullrich visitará esta mañana la fábrica de juguetes clásicos Ruibal Hnos y estará acompañada de varios dirigentes libertarios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Ramírez, quien es una de las personas de mayor confianza de la presidenta nacional del partido. La legisladora porteña prefiere mantenerse al margen de los conflictos que ocurren en la esfera nacional y entiende que la actividad sigue teniendo como objetivo mostrar la expansión de La Libertad Avanza aún en barrios donde no logró imponerse en las elecciones de mayo del año pasado. En ese entonces, quien se impuso en esa zona fue el candidato del peronismo-kirchnerista, Leandro Santoro.

Esta visita configura una de las tantas apariciones que La Libertad Avanza pretende hacer en distintos puntos del distrito porteño con vistas al año próximo. Fue algo que se habló semanas atrás en la sede porteña del partido, en una reunión que encabezaron Karina Milei, Pilar Ramírez y Patricia Bullrich. “Ahí contamos cómo iba a ser el plan de este año: los planes legislativos que tenemos, los proyectos más importantes a concretar y las recorridas que vamos a hacer”, marcan desde el partido libertario.

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Ese encuentro había sido visto como una venia de la hermana presidencial hacia la senadora porteña luego de las tensiones que ambas mantenían después de las elecciones nacionales.

Javier Milei, acompañado por figuras clave, participa en una reunión estratégica del partido Libertad Avanza, abordando temas de relevancia nacional.

Tanto Bullrich como Adorni tenían merecido el título de precandidatos a la Jefatura de Gobierno por los desempeños individuales que ambos habían tenido en sus respectivas elecciones: el otrora vocero presidencial hizo perder al PRO por primera vez en décadas en las elecciones locales de mayo, mientras que Bullrich consiguió más del 50% de los votos en los comicios nacionales de octubre, aunque con una alianza formalizada entre La Libertad Avanza y el PRO.

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Pese a todo, Karina prefería que su candidato para el 2027 fuera Adorni debido a que lo consideraba de mayor confianza. Fue desde final del año pasado que el entorno de la exministra comenzó a acusar operaciones de parte de ese sector, las cuales apuntaban a que la senadora los iba a traicionar más adelante. Aquello minó la cercanía entre ambos sectores.

La actitud hostil de una parte del karinismo cambió significativamente con el derrotero que el jefe de Gabinete viene padeciendo desde marzo. La hermana presidencial lo sostiene en su apoyo, pero en su entorno reconocen que Adorni ya no tiene proyección política suficiente como para disputar una silla tan importante como la de Uspallata. Con esa reunión en la sede partidaria porteña, Karina pareció extenderle la mano a Bullrich y darle el aval para que comience a proyectarse en la Ciudad de Buenos Aires. Pero las declaraciones recientes sobre el caso Adorni hizo que “El Jefe” pusiera la guardia alta nuevamente.

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También hay diferencia en las percepciones sobre qué estrategia adoptar. La decisión de la cúpula del partido nacional es competir contra el oficialismo porteño y buscar un margen de autonomía respecto al PRO lo más amplio posible.

Esto no es lo que piensa la senadora nacional, ya que cree que los movimientos de confrontación al interior del distrito deben ser más cautelosos y que, a priori, no hay una estrategia segura para la elección porteña. Considera que todas las decisiones electorales importantes deben estar enfocadas en asegurar la reelección de Javier Milei a nivel nacional. “Ve que los apoyos de los aliados van a ser más endebles y que, llegado al caso, hacer un acuerdo político con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires no es un mal precio si es que eso implica retener el Gobierno Nacional”, explican en su entorno, donde afirman que ni siquiera es seguro que Bullrich quiera competir para la Jefatura de Gobierno.

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