Gastón resumió sus días de niño: "Tuve una infancia muy linda, vida de club, de deportes". Sin embargo reconoció que no todos los momentos fueron fáciles: "Fue difícil la etapa de la separación y un poco la tele viene por eso, era una forma de salir de un quilombo que no tenía nada que ver conmigo, fue un escape donde me refugié y encontraré otras familias, porque había gente grande y me crié dentro de un estudio".