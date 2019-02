En esa época residía en Campo Belo en el estado de Minas Gerais, cerca de Belo Horizonte: "No quería vivir ahí, me quería ir pero era chica", contó Anamá que cinco años después pudo irse a vivir a Río: "Fue maravilloso. Llegué allá un verano de enero a la tarde, era la puesta de sol, sentí el olor a mar y dije 'de acá no me voy más'".