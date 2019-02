Tanto la primaria como la secundaria Marina la hizo en el Corazón de María: "El criterio académico de mi vieja era ir al colegio que quedara más cerca de casa y fue una fórmula que funcionó porque mis amigas vivían cerca. Era una escuela con muchos valores, camaradería, nivel académico aceptable, que me dio una base para la universidad y me dejó muchos amigos, como Cecilia y Nancy con quienes me veo hoy".