—A mí me han ofrecido hasta el Bailando y dije que no, porque es algo que no me interesa en lo más mínimo. Pero acá se trata de un policial en el que yo tendría que hacer de un abogado penalista en una causa por homicidio. Y estoy tratando de no cerrarme. A esta altura, hago sólo las cosas que me dan placer. No necesito caretear nada con nadie. Así que, si me resulta divertido, lo haré.