Yalitza Aparicio impacta con radical cambio de look en el Sundance Film Festival CDMX

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Yalitza Aparicio abandona su melena larga y debuta un long bob en la alfombra roja del Sundance Film Festival CDMX 2026, donde su nuevo look se viralizó en redes sociales en cuestión de horas.

La actriz oaxaqueña, nominada al Óscar por Roma, se presentó en la tercera edición del festival de cine independiente celebrado del 30 de abril al 3 de mayo en la Ciudad de México. Su aparición en la alfombra roja fue uno de los momento más comentados de la noche.

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El cambio fue inmediato: el cabello que durante años la caracterizó desapareció para dar paso a un long bob, también llamado lob, que cae a la altura de las clavículas. A diferencia del bob clásico, que termina en la mandíbula, esta variante aporta mayor movimiento y ligereza al rostro.

La actriz llevó el cabello lacio, suelto y con raya al centro, una elección que subrayó la sobriedad del conjunto, elección que marcó distancia de sus looks anteriores.

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Un atuendo monocromático que completó la transformación

Yalitza Aparicio pisó la alfombra roja del Sundance Film Festival CDMX con un look monocromático y un corte de cabello que generó miles de reacciones positivas en sus redes sociales. (@yalitzaapariciomtz)

Para la alfombra, Aparicio apostó por un conjunto de dos piezas en negro: un top de manga larga con escote cuadrado y corte a la cintura, y una falda larga de caída fluida. El calzado fueron sandalias negras de tacón abiertas.

Los accesorios dorados —pulseras y anillos— aportaron el único contraste al look, y son parte del estilo que la actriz ha mantenido en distintas apariciones públicas.

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Yalitza Aparicio publicó en sus redes sociales dos fotografías de su paso por la alfombra. Las imágenes circularon con rapidez y generaron reacciones positivas entre sus seguidores, quienes destacaron el contraste con la imagen a la que estaban acostumbrados.

El Sundance Film Festival CDMX tuvo como sede principal el Cinépolis Diana, con proyecciones adicionales en Cinépolis Mitikah, Cinépolis Oasis Coyoacán, Cinépolis Plaza Carso y Cinépolis VIP Miyana. La edición reunió una selección de cine independiente internacional y contó con la presencia de figuras del espectáculo mexicano.

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La trayectoria de Yalitza Aparicio

La actriz oaxaqueña dejó atrás su melena larga y apostó por un long bob en su aparición en el Sundance Film Festival de la Ciudad de México. (Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Nacida el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, Oaxaca, Yalitza Aparicio Martínez es una actriz mexicana de ascendencia mixteca y triqui que llegó al cine sin formación actoral previa. Estudiante de educación preescolar, fue seleccionada entre cientos de candidatas para protagonizar Roma (2018), la película de Alfonso Cuarón que ganó el León de Oro en Venecia. Su interpretación de Cleo le valió una nominación al Óscar a Mejor Actriz, lo que la convirtió en la primera mujer indígena de América en recibir esa distinción. La revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2019, año en que además fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para los Pueblos Indígenas. Su filmografía posterior incluye Presencias (2022), la serie Midnight Family (2024) y el próximo estreno Dead Letters (2026).