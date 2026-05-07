Colombia

Cepeda reconoció casos de corrupción en el gobierno Petro y prometió “erradicarlos” si la izquierda sigue en el poder

El candidato presidencial admitió irregularidades dentro del actual Gobierno y lanzó fuertes críticas contra Álvaro Uribe y la oposición

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Candidato presidencial Iván Cepeda | REUTERS/Sergio Acero
Candidato presidencial Iván Cepeda | REUTERS/Sergio Acero

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro reconoció públicamente que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han presentado hechos de corrupción, aunque aseguró que esos episodios deberán ser eliminados si el proyecto político de izquierda continúa en el poder.

Las declaraciones fueron entregadas durante un evento político realizado este miércoles 6 de mayo en el sur de Bogotá, donde el dirigente del Pacto Histórico habló sobre el panorama electoral de 2026 y defendió la continuidad del oficialismo.

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Las palabras de Cepeda llamaron la atención porque representan uno de los reconocimientos más directos hechos por un dirigente cercano al Gobierno frente a los escándalos que han golpeado la administración Petro en los últimos años.

Durante su intervención, Cepeda afirmó que el actual proceso político no ha sido perfecto y admitió la existencia de irregularidades dentro del Ejecutivo, según información conocida por Revista Semana.

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Candidato presidencial Iván Cepeda | REUTERS/Sergio Acero
Candidato presidencial Iván Cepeda | REUTERS/Sergio Acero

“El otro camino, que no ha sido perfecto porque también hay que reconocerlo, se ha presentado con hechos de corrupción en este gobierno nuestro que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno”, expresó el candidato presidencial frente a los asistentes.

La afirmación ocurrió en medio de un discurso centrado en la defensa del proyecto político del Pacto Histórico y de las alianzas progresistas que respaldan su aspiración presidencial.

Cepeda sostuvo que el país enfrenta una disputa entre dos modelos políticos completamente distintos para el futuro de Colombia.

En ese contexto, lanzó fuertes críticas contra el expresidente Álvaro Uribe y los sectores de oposición vinculados a la derecha política.

“El primer camino es el de la extrema derecha que dirige Álvaro Uribe y que representa un pasado de pobreza, violencia y corrupción para Colombia”, afirmó durante el evento político.

También defendió la continuidad de las propuestas impulsadas por el actual Gobierno y aseguró que su candidatura representa un proyecto orientado hacia reformas sociales y transformaciones económicas.

“El segundo camino que representan el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida y mi candidatura presidencial es el camino que conduce al cambio social, a la igualdad, a la prosperidad, a la democracia y al futuro que se merece el pueblo colombiano”, agregó.

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión política, marcado por la campaña presidencial de 2026 y por el desgaste que enfrenta el Gobierno Petro debido a diferentes investigaciones y controversias.

Los escándalos de corrupción han sido uno de los principales focos de ataque de la oposición contra el Ejecutivo durante los últimos meses.

Candidato presidencial Iván Cepeda | REUTERS/Sergio Acero
Candidato presidencial Iván Cepeda | REUTERS/Sergio Acero

Diversos sectores políticos han cuestionado al Gobierno por casos relacionados con contratación pública, manejo de recursos estatales y denuncias internas dentro de entidades oficiales.

Aunque Cepeda no hizo referencia específica a investigaciones concretas, su reconocimiento sobre hechos de corrupción generó reacciones inmediatas dentro del debate político nacional.

El candidato también se ha convertido en una de las figuras más visibles dentro del bloque de izquierda que busca mantener el poder después del 7 de agosto de 2026, fecha en la que finaliza el mandato de Gustavo Petro.

En las últimas semanas, su nombre ha empezado a aparecer con mayor frecuencia dentro de sondeos y proyecciones políticas relacionadas con las elecciones presidenciales.

El ambiente electoral también se ha intensificado por el crecimiento de otras candidaturas como las de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes han endurecido sus ataques contra el Gobierno nacional.

De hecho, recientes publicaciones y plataformas de proyección política han mostrado movimientos en las tendencias de intención de voto y apuestas electorales alrededor de los principales aspirantes presidenciales.

El reconocimiento de Cepeda sobre la corrupción dentro del actual Gobierno ocurre además en medio de una estrategia del Pacto Histórico orientada a defender los logros de la administración Petro y evitar un desgaste mayor de cara a la campaña.

Mientras tanto, sectores de oposición continúan utilizando los escándalos que rodean al Ejecutivo como uno de los principales argumentos contra la continuidad del proyecto progresista.

Las declaraciones del candidato dejaron abierta una discusión política sobre el impacto que los casos de corrupción podrían tener en las aspiraciones de la izquierda para mantenerse en el poder en 2026.

Por ahora, Cepeda insiste en que su propuesta política buscará profundizar las reformas sociales impulsadas durante el actual Gobierno y corregir los errores que, según reconoció, también han afectado al oficialismo.

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