Colombia

Pasajes gratis de TransMilenio en mayo de 2026: requisitos, beneficiarios y cómo activar el subsidio en Bogotá

El nuevo ciclo de auxilio del sistema permite a más de 760.000 personas en la capital contar con apoyos directos para su desplazamiento urbano, facilitando su participación en actividades cotidianas sin asumir el costo del transporte

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Cuatro personas sonrientes, dos hombres y dos mujeres, sostienen tarjetas verdes TransMilenio "Sitpaca" frente a un bus rojo y edificios urbanos.
La iniciativa hace parte de una estrategia distrital de inclusión social que prioriza a personas en condiciones de pobreza, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá puso en marcha un nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis en el sistema TransMilenio durante mayo de 2026, como parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). La medida, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), busca facilitar la movilidad de población vulnerable en la ciudad mediante el acceso sin costo al transporte público.

El programa contempla una inversión superior a los 13.000 millones de pesos y beneficiará a más de 760.000 personas, priorizando a adultos mayores, personas con discapacidad, población en pobreza y grupos en situación de exclusión extrema.

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Según la administración distrital, esta política reconoce la movilidad como un elemento clave para garantizar el acceso a empleo, educación, salud y oferta institucional, impactando directamente en la calidad de vida de los beneficiarios.

¿Quiénes reciben los pasajes gratis en TransMilenio?

En este ciclo de mayo de 2026, el subsidio de transporte está dirigido a distintos grupos poblacionales definidos por el Distrito. En total, el beneficio llega a 769.590 personas, distribuidas así:

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  • Personas mayores: 337.524 beneficiarios.
  • Personas con discapacidad: 161.567 beneficiarios.
  • Personas en condición de pobreza: 269.487 beneficiarios.
  • Personas exhabitantes de calle y pagadiarios: 70 y 688 beneficiarios respectivamente.
  • Comunidad del Cuidado: 254 personas con dependencia moderada.
Ciudadanos pueden consultar su elegibilidad para pasajes gratuitos ingresando al módulo de la Secretaría de Integración Social - crédito Integración Social
La iniciativa del Distrito refleja una inversión superior a 13.000 millones de pesos y alcanza a más de 760.000 bogotanos. - crédito Integración Social

La Alcaldía de Bogotá indicó que esta distribución responde a criterios de focalización basados en el Sisbén IV y condiciones socioeconómicas particulares.

“Más de 760.000 personas reciben el beneficio en mayo con una inversión superior a los $13.000 millones”, destacó la administración distrital.

¿Cuántos pasajes gratis recibe cada beneficiario?

La cantidad de pasajes asignados no es uniforme, ya que depende del grupo poblacional y la clasificación en el Sisbén IV. Estos son algunos ejemplos:

Personas con discapacidad

  • Grupo A: 12 pasajes
  • Grupo B: 11 pasajes
  • Grupo C1-C9: 8 pasajes
  • Grupo C10-C18: 5 pasajes
  • Grupo D: 2 pasajes
  • Sin Sisbén: 1 pasaje

Personas mayores de 62 años

  • Grupo A: 8 pasajes
  • Grupo B: 6 pasajes
  • Grupo C1-C9: 3 pasajes
  • Grupo C10-C18: 2 pasajes
  • Grupo D o sin Sisbén: 1 pasaje

Población en pobreza extrema y moderada

  • Grupo A: 7 pasajes
  • Grupo B: 5 pasajes

Pagadiario, Comunidad del Cuidado y exhabitantes de calle

  • Grupo A: hasta 7 pasajes (según condición específica)
  • Exhabitantes de calle en proceso de inclusión: hasta 22 pasajes en casos priorizados

Estas asignaciones buscan garantizar que los recursos se distribuyan según el nivel de vulnerabilidad de cada ciudadano.

Pasajes gratis - Transmilenio - Mayo del 2025
Cada mes, los beneficiarios deben activar sus pasajes gratuitos en puntos autorizados para acceder al beneficio. - crédito Alcaldía de Bogotá

Requisitos para acceder a los pasajes gratis en Bogotá

Para ser beneficiario del programa es obligatorio cumplir con condiciones específicas establecidas por la SDIS:

  • Tener la tarjeta TuLlave personalizada.
  • Estar registrado en los grupos priorizados del programa.
  • Estar clasificado en el Sisbén IV (cuando aplique).
  • Mantener los datos actualizados en el sistema distrital.
  • Realizar la activación mensual del subsidio.

La administración distrital enfatiza que sin la tarjeta personalizada no es posible acceder al beneficio, ya que este instrumento permite identificar al usuario y asignar los pasajes correspondientes.

Cómo activar los pasajes gratis de TransMilenio

Los beneficiarios deben activar el subsidio cada mes. El proceso es sencillo y puede hacerse de dos formas:

En taquillas de TransMilenio

  • Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.
  • Solicitar la activación del subsidio.

En puntos automáticos de recarga

  • Insertar la tarjeta en el dispositivo.
  • Seleccionar “Transacciones virtuales”.
  • Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.
  • Confirmar la asignación.
  • Finalizar el proceso.

Una vez activados, los pasajes quedan disponibles para su uso dentro del sistema integrado de transporte de Bogotá.

Consulta y verificación del subsidio

Los ciudadanos pueden verificar si son beneficiarios ingresando al portal de la Secretaría Distrital de Integración Social y consultando con su número de cédula y tarjeta TuLlave.

El sistema informará si la persona hace parte del programa y cuántos pasajes tiene disponibles para el mes en curso.

Personas sonrientes sostienen tarjetas verdes de TransMilenio en Bogotá. Autobuses rojos de TransMilenio y el paisaje urbano de la ciudad son visibles al fondo.
La tarjeta TuLlave personalizada es indispensable para disfrutar de los pasajes gratuitos asignados este mes. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Importancia del programa de movilidad social en Bogotá

El componente de pasajes gratis de Ingreso Mínimo Garantizado hace parte de una política social de “cuarta generación”, según el Distrito, que entiende la movilidad como un derecho funcional para acceder a oportunidades.

Este subsidio permite que miles de ciudadanos puedan desplazarse hacia centros de empleo y formación, instituciones educativas, servicios de salud y actividades culturales y comunitarias.

La estrategia busca reducir brechas sociales y fortalecer la inclusión urbana mediante el acceso equitativo al transporte público.

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