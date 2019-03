"Este es el tiempo de hablar, tanto para mí como para mi hija Anna", confesó la actriz en un diálogo desde su casa, en un reportaje intimista que dio a Confrontados (El Nueve). Madre e hija habían callado por distintos motivos. Andrea por decisión de su abogado anterior, quien consideraba que no debía dar notas. Su hija porque hasta que no cumplió la mayoría de edad no podía hacerlo por orden de su padre, Ricardo Biasotti. "Hablan de mí porque sigue vendiendo hablar de Andrea del Boca", se defendió la protagonista de Perla Negra.