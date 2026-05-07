Sociedad

El abuelo del nene raptado por su padre relató el calvario que vivió su nieto: “Estuvo al borde de la muerte”

El menor estuvo 48 horas junto a su padre. Frente a su desaparición, la provincia de Corrientes activó una Alerta Sofía para dar con su paradero

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Primer plano de Nahuá Santos Riquelme, un niño con cabello rizado y tez clara, sentado frente a un pastel de chocolate con dulces coloridos
N.S.R, estuvo 48 horas desaparecido

Luego de haber encontrado al niño de 6 años que había sido raptado por su padre, Josías Santos Regis, en la localidad correntina de Esquinas, el abuelo contó detalles sobre la fuga y el calvario que tuvo que vivir el menor. “Estuvieron al borde de la muerte”, dijo contundentemente.

El niño estuvo dos días con su padre, Josías Santos Regis. Para dar con su paradero, la provincia de Corrientes activó una Alerta Sofía y el menor fue recuperado tiempo después de que se desplegara un amplio operativo.

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Juan Ramón Riquelme describió que el episodio de mayor peligro ocurrió cuando intentaron cruzar un curso de agua en una zona afectada por lluvias intensas: “El papá casi se ahogó; cruzó ese arroyo a nado con el chico arriba“, describió el abuelo, quien precisó que la información se las dio el niño cuando se recontró con su mamá.

Al momento del hallazgo, el estado físico del menor evidenciaba las horas que había estado a la inermperie. N. tenía el pie cubierto de espinas por haber caminado descalzo y el rostro afectado por las picaduras de mosquitos. “La carita de él era como si tuviera varicela, por la cantidad de mosquitos que lo picaron”, sostuvo Riquelme.

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Además, acusó a Santos Regis de haber manipulado al niño diciéndole cosas relacionadas con su mamá. Según el hombre, el niño la cuestionó cuando se reencontraron. “Mamá, ¿por qué llamaste a la policía si nosotros hoy volvíamos?". repitió. De esta manera, lo definió como un “manipulador de primera”.

El papá del menor quedó detenido
El papá del menor quedó detenido

En ese contexto, el abuelo puso en perspectiva el historial del caso. Según sus declaraciones a El Litoral, Santos Regis habría ejercido violencia de género contra su hija en Brasil, incluso delante de los hijos de la pareja. “Ese día tuvo que intervenir un vecino; no la mató porque le estaba por pegar con una silla pesada en la cabeza”, recordó, y agregó que la mujer terminó con el ojo “bañado en sangre”.

El Alerta Sofia se activó el lunes por la tarde a partir de la denuncia de la madre del menor, quien relató los hechos que llevaron a su ex pareja a fugarse con el hijo que tienen en común. “A la noche yo estaba en un encuentro con unos amigos y él estaba llamándome”, sostuvo. Las autoridades supieron que el hombre conocido como “El Brasilero” -por su nacionalidad- había atacado a tiros a un grupo de persona. “En circunstancias que aún son materia de investigación, el sujeto inició una discusión que terminó en violencia armada”, indicó el portal El Litoral. Luego de 48 horas, los hallaron y desde entonces el padre del menor se encuentra detenido.

Un policía y un soldado uniformados están de pie junto a una persona sentada en el suelo con la cabeza cubierta, frente a una pared de textura irregular
Lo capturaron cerca del kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12

Los localizaron en el paraje El Duraznillo, una zona rural ubicada en el kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12, en las cercanías de la ciudad de Goya. El hallazgo fue confirmado por fuentes judiciales a Infobae, gracias al trabjo de los efectivos de la PRIAR, una división especializada en seguridad rural. Las autoridades informaron que se encontraba “en buen estado de salud y bajo resguardo judicial”. Posteriormente, se concretó la restitución del niño a su madre, Mariana Riquelme.

En el marco de la investigación también fue detenido José Codazzi, quien se desempeñó como defensor de Laudelina Peña, tía de Loan -desaparecido en esa misma provincia en junio de 2024-. La detención de Codazzi se vincula con la sospecha de que habría facilitado la fuga de Santos Regis junto al menor. Una cámara de seguridad registró al padre junto al niño al regresar a su domicilio el domingo a la tarde. y luego darse a la fuga. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera.

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