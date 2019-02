Ante la repercusión que generaron sus palabras, Dalma salió a aclarar que su mensaje no es contra sus colegas: "No hago responsables a las actrices de nada ¡porque es trabajo! ¡Pero digamos las cosas como son! Manejémonos con la verdad ¡y que cada uno se haga cargo de lo suyo! 'Que yo no sabía, que me dijeron otra cosa…'".