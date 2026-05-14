Decisión clave del papa León XIV: designó a Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina

Nuncio Michael Wallace Banach, nombrado por el papa León XIV

El papa León XIV resolvió uno de los movimientos diplomáticos más relevantes para la relación entre la Santa Sede y la Argentina: designó como nuevo nuncio apostólico en el país a monseñor Michael Wallace Banach, un arzobispo estadounidense con extensa trayectoria en el servicio exterior vaticano y experiencia en organismos multilaterales, conflictos internacionales y representación política de la Iglesia.

La decisión fue comunicada oficialmente este jueves por la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y representa una señal significativa dentro del esquema diplomático del nuevo pontífice, tanto por el peso histórico de la Argentina en el mapa eclesiástico latinoamericano como por el contexto político y religioso que atraviesa el país tras la muerte del papa Francisco y el inicio del nuevo ciclo en el Vaticano.

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El nombramiento de Michael Wallace Banach, quien hasta ahora se desempeñaba como nuncio apostólico en Hungría, introduce en Buenos Aires a un diplomático con experiencia en destinos clave para la Santa Sede y un perfil técnico consolidado en escenarios de alta complejidad política. Banach ha dirigido representaciones vaticanas en África y Oceanía, y ha ocupado cargos de relevancia en la Secretaría de Estado del Vaticano, además de haber sido representante ante organismos internacionales como la Organización Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

El papa León XIV y Javier Milei

Hasta su traslado a la Argentina, Banach ejercía funciones en Hungría, un destino particularmente sensible para la Santa Sede por la centralidad política alcanzada por el gobierno de Viktor Orbán en los debates europeos sobre migración, identidad cristiana, soberanía nacional y conservadurismo político.

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Orbán se consolidó como uno de los principales referentes internacionales de la nueva derecha global y mantiene vínculos con dirigentes como Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, además de participar activamente en la CPAC, el espacio internacional que articula a sectores conservadores y libertarios de distintos países.

La designación de Banach implica, en consecuencia, el envío a Buenos Aires de un diplomático que convivió durante los últimos años con uno de los gobiernos más influyentes de la derecha internacional contemporánea y que gestionó, desde la representación vaticana, la relación entre la Santa Sede y un liderazgo político con fuerte impronta ideológica.

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Antes de su paso por Hungría, Banach lideró representaciones diplomáticas vaticanas en África y Oceanía, sumando experiencia en regiones de diversidad política y religiosa, además de haber ocupado funciones de relevancia en la Secretaría de Estado del Vaticano.

La designación de Banach se produce en un contexto particular para la relación entre el Vaticano y la Argentina. En ámbitos eclesiásticos y diplomáticos comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas la posibilidad de una visita del papa León XIV al país hacia fines de este año, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de la Santa Sede.

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En este escenario, la definición del nuevo nuncio apostólico era considerada una pieza institucional clave. Dentro de la estructura diplomática vaticana, el representante papal cumple un rol central en la articulación política, eclesiástica y logística de una eventual visita pontificia, desde la coordinación con el Episcopado y el Gobierno hasta la organización protocolar y de seguridad.

La experiencia reciente de Banach en Hungría constituye un antecedente relevante. Como nuncio apostólico en ese país, participó en la organización y coordinación de la visita que realizó el papa Francisco a Budapest en abril de 2023, uno de los viajes más destacados del tramo final de aquel pontificado.

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La posibilidad de una visita papal a la Argentina recobró impulso tras la elección de León XIV, especialmente luego de que Francisco no concretara un viaje oficial a su país natal durante sus doce años de pontificado.

El nuevo representante papal nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Estados Unidos, fue ordenado sacerdote en 1988 y es doctor en Derecho Canónico. Ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede en 1994 y desde entonces desarrolló una carrera sostenida dentro de la estructura diplomática vaticana.

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Durante sus primeros años trabajó en las nunciaturas apostólicas de Bolivia y Nigeria, además de desempeñarse en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, uno de los núcleos más sensibles de la política exterior de la Santa Sede.

Uno de los hitos centrales de su carrera ocurrió en 2007, cuando fue nombrado representante permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. También fue observador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

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Ese perfil técnico y multilateral consolidó a Banach como uno de los diplomáticos especializados en asuntos internacionales complejos dentro del esquema vaticano, especialmente en temas vinculados a seguridad global, desarme nuclear, relaciones interestatales y diálogo político.

En febrero de 2013, pocos días antes de la renuncia de Benedicto XVI y del inicio del cónclave que eligió a Francisco, fue designado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico. Desde entonces acumuló destinos diplomáticos de creciente relevancia.

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Entre 2013 y 2016 fue nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. Posteriormente, entre 2016 y 2022, encabezó de forma simultánea las representaciones vaticanas en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania, donde además ejerció como delegado pontificio.

El papa Francisco visitó Hungría, con Orbán como presidente y Michael Wallace Banach, como nuncio

En el Vaticano se destaca especialmente su perfil diplomático clásico, su experiencia en escenarios multiculturales y su capacidad de interlocución política. Además del inglés, habla francés, italiano, polaco y español, una característica considerada relevante para su desembarco en la Argentina y para el vínculo cotidiano con la dirigencia eclesiástica y política local.

La designación de Banach también marca el inicio de una nueva etapa en la representación diplomática de la Santa Sede en Buenos Aires tras la salida del nuncio polaco Mirosław Adamczyk, quien ocupó el cargo durante los últimos años del pontificado de Francisco.

El rol del nuncio apostólico en la Argentina excede la función ceremonial o estrictamente diplomática. Además de representar al Papa ante el Estado argentino, la nunciatura tiene un papel clave en la relación con el Episcopado, en el seguimiento de la situación política y social del país y en los procesos de selección de obispos.

Tras conocerse la designación, la Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado oficial firmado por el presidente del organismo, el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, y por el secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro Raúl Pizarro.

Arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (Gastón Taylor)

“Queremos expresar nuestro agradecimiento al Papa León XIV por la designación de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Michael Wallace Banach como nuncio apostólico en la República Argentina”, señaló la conducción de la Iglesia argentina.

En el texto, los obispos argentinos le dieron la bienvenida al nuevo representante papal y remarcaron la importancia de fortalecer “los vínculos de comunión entre la Sede Apostólica y la Iglesia que peregrina en estas tierras”.

La Conferencia Episcopal convocó a la comunidad católica a acompañar “con oración” la misión pastoral y diplomática de Banach y encomendó su tarea “a la protección de la Virgen María”.