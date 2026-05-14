España dejará de conceder y renovar residencias a los venezolanos por razones humanitarias a partir del 12 junio (Europa Press)

A partir del 12 de junio, España dejará de conceder y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias vinculadas a solicitudes de protección internacional. Esta medida afecta principalmente a ciudadanos venezolanos y responde a la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que busca unificar los criterios de migración y asilo en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Según ha explicado el Ministerio del Interior en una nota informativa, el nuevo reglamento europeo obliga a diferenciar entre la protección internacional - que sigue criterios comunitarios - y los permisos humanitarios de carácter nacional, que hasta ahora permitían a quienes veían rechazada su solicitud de asilo optar por una residencia temporal tras una valoración individual.

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El texto señala que mantener ambos mecanismos podría generar “confusión” con las figuras reconocidas por la normativa europea. En este sentido, el documento precisa: “El PEMA reconoce la posible existencia de estatutos humanitarios nacionales concedidos por los Estados miembros a los nacionales de terceros países y apátridas que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, pero este reconocimiento se hace sobre la premisa y obligación de que dichos estatutos humanitarios no conlleven riesgo de confusión con la protección internacional”.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

El permiso humanitario permitió a 240.000 personas regularizar su situación en España desde 2018

El permiso humanitario se implantó en 2018 como respuesta al aumento de solicitudes de asilo de venezolanos y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado. Desde entonces, ha regularizado la situación de unas 240.000 personas. Según datos de Interior, solo el año pasado se concedieron 57.334 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, la mayoría a nacionales del país latinoamericano.

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Con la nueva regulación, el Gobierno ha diseñado un “mecanismo de transición” para quienes ya tienen concedido este permiso. Desde el 16 de abril, las personas con una autorización de residencia por razones humanitarias derivada de protección internacional pueden solicitar la modificación a otro tipo de residencia y trabajo prevista en el reglamento de extranjería. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press han explicado que este cambio facilita el acceso a permisos ordinarios y evita la necesidad de renovar de forma constante el permiso humanitario.

El Informe de Seguridad Nacional 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, recoge que España ha concedido de forma generalizada estos permisos a ciudadanos venezolanos. El informe señala que esta práctica, junto con los cambios en la política migratoria de Estados Unidos, ha influido en el aumento de solicitudes de protección internacional por parte de esta comunidad.

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El Ministerio del Interior ha insistido en que la transición está garantizada. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aclarado que, cuando finalice la vía humanitaria, los venezolanos podrán acogerse a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno y, posteriormente, a los mecanismos ordinarios ya existentes en la normativa de extranjería.

La Dirección General de Protección Internacional ha detallado en un oficio interno que las personas afectadas pueden iniciar ya el trámite para modificar su situación administrativa. Así, quienes dispongan de una autorización de residencia temporal por razones humanitarias podrán solicitar el cambio hacia otros permisos de residencia y trabajo, según lo previsto en la normativa de extranjería.

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A lo largo de 2025 se presentaron cerca de 144.700 solicitudes de protección internacional en España, lo que supuso una reducción respecto al año anterior. Sin embargo, el número de solicitudes de nacionales venezolanos ha seguido creciendo: cerca de 85.600 en 2025, frente a 66.700 en 2024, lo que supone casi el 60% del total. Colombia, por su parte, ha descendido del 25% al 10% de las solicitudes.