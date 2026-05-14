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Regular a las motocicletas por aumento de contaminación, señalan investigadores de la UNAM

Las motos no utilizan un convertidor catalítico, por lo cual emiten igual o más contaminantes que los autos

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Motociclistas en la CDMX, Semovi, reglamento de transito
Regular a las motocicletas por contaminar más que un auto (Foto: Twitter/Jesus_RamirezMe)

Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM advierte que el crecimiento acelerado de motocicletas en la zona metropolitana aumenta el riesgo de contaminación atmosférica, ya que estos vehículos, al no utilizar convertidor catalítico, emiten igual o más contaminantes que los autos.

Aunque el programa Hoy no Circula ha mostrado cierta efectividad, los expertos consideran que se necesitan medidas adicionales para evitar contingencias ambientales y regular nuevas fuentes de emisiones.

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El investigador Iván Hernández Paniagua, del grupo Fisicoquímica Atmosférica, señaló que hay evidencia en Estados Unidos y Europa que respalda la preocupación sobre las motocicletas.

Hernández Paniagua explicó a la UNAM que “una motocicleta sin convertidor catalítico emite igual o más contaminantes que un vehículo”.

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Regular las motocicletas

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Parte de regular a las motociclistas es que puedan incorporarse al programa Hoy No Circula.

Considera que regular estos vehículos debe ser una prioridad, al mismo tiempo que se implementan normas para controlar productos domésticos con altos niveles de compuestos orgánicos volátiles.

Los especialistas del Instituto detallaron que el uso creciente de motocicletas sin control de emisiones representa una nueva fuente urgente de contaminación en la Ciudad de México y alrededores. En estudios recientes, se ha comprobado que estas motos pueden contribuir de forma considerable a los altos índices de ozono en el aire.

Proyecto Ensamble de la UNAM muestra niveles de ozono y pronósticos

Proyecto Ensamble UNAM
Proyecto Ensamble UNAM (especial)

Para facilitar el seguimiento a la calidad del aire, la UNAM desarrolló el Proyecto Ensamble, una plataforma digital disponible en zephyros.atmosfera.unam.mx. Esta herramienta permite visualizar los niveles de ozono y conocer su pronóstico para el día siguiente.

El investigador Omar Amador Muñoz, integrante del grupo de Biología y Química, aseguró que, aunque programas como Hoy no Circula y el incremento de transporte eléctrico han sido “eficientes para reducir los niveles de contaminación”, aún persisten fuentes de emisión significativas.

Explicó que, aunque las nuevas políticas han reducido la liberación de algunos compuestos orgánicos volátiles, otras fuentes mantienen activa la formación de ozono, favorecida también por condiciones meteorológicas específicas.

Anticipan menos contingencias ambientales en mayo por llegada de lluvias

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Las lluvias reducirán las altas temperaturas en el país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El especialista Jorge Zavala Hidalgo, también del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, informó que la llegada adelantada de las lluvias reducirá las altas temperaturas, lo que podría traducirse en menos alertas ambientales durante mayo.

Zavala Hidalgo estimó que “probablemente tendremos menos contingencias respecto a las que hemos presenciado en los últimos diez años”, según datos recientes.

Los investigadores recomendaron reforzar la regulación de motocicletas y controlar el uso de insumos domésticos que contribuyen a la contaminación, con el fin de complementar las políticas existentes y asegurar una mejora sustancial en la calidad del aire en la zona metropolitana.

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