De inmediato la mamá de Dalma y Gianinna negó la existencia de dicho diálogo y se mostró enojada ante la posibilidad de que la ficción reflejara cosas que no ocurrieron en la realiad: "Si realmente lo que ellos hacen es algo que no es lo que corresponde o me ensucian, voy a contar mi verdad y seguramente Dalma hará mi papel", había dicho en Intrusos.