Víctor Arpa, abogado laboralista: “Aunque estés trabajando sin papeles, tienes derecho a una indemnización”

Una persona limpia un sueldo de baldosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unas 40.000 mujeres trabajan como empleadas internas en España, según Oxfam Intermón. Gran parte de ellas son migrantes y se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad: prestan cuidados en condiciones de alta exigencia y, muchas veces, lo hacen sin permiso de residencia ni de trabajo. La combinación de ambas circunstancias las convierte con frecuencia en blanco de abusos laborales que quedan impunes no por vacíos legales, sino por desconocimiento de los derechos que la ley ya reconoce.

El momento del despido es donde la desprotección se vuelve más visible. El abogado laboralista Víctor Arpa lo describe con precisión en un video publicado en su perfil de TikTok (@abogadovictorarpa): muchas internas pierden su empleo de un día para otro cuando fallece la persona mayor a la que cuidaban, cuando esta ingresa en una residencia o cuando la familia simplemente decide prescindir de sus servicios. En todos esos casos, la trabajadora queda en la calle sin que nadie le explique qué puede reclamar.

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El patrón que se repite, según Arpa, es el de la renuncia silenciosa. “Aceptan cualquier cosa. Se van sin indemnización, sin reclamar salarios, sin reclamar esas vacaciones que nunca disfrutó, porque creen que como no tienen papeles, no pueden exigir nada”, relata el especialista.

Qué dice la ley sobre los derechos de las internas

Las empleadas internas, incluso sin papeles, pueden reclamar los derechos que les corresponden según la ley. El artículo 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España establece expresamente que la falta de autorización de residencia o trabajo “no invalida el contrato respecto a los derechos del trabajador”.

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Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

No es necesario estar en situación regular para exigir ninguno de esos conceptos, aunque la familia empleadora pretenda lo contrario. El experto lo sintetiza sin rodeos: “Eso es exactamente lo que muchas familias quieren que pienses. Pero la ley te protege, aunque estés sin papeles”.

Los tres conceptos que se pueden reclamar

El abogado detalla varias vías concretas de reclamación. La primera es la indemnización por despido, y subraya que no se trata de cualquier cantidad: “no a cualquier cantidad, a la que realmente te corresponde”. La segunda son las diferencias salariales, en los casos en que la trabajadora haya cobrado por debajo del salario mínimo interprofesional. La tercera son las vacaciones no disfrutadas.

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Este último punto merece una aclaración adicional, según el experto. En muchos hogares, las internas acompañan a la familia durante sus periodos de descanso y siguen ejerciendo sus funciones. “Si nunca disfrutaste de tus vacaciones, también se reclaman. Porque esas supuestas vacaciones donde tú cocinabas, limpiabas o cuidabas mientras la familia descansaba, eso no eran vacaciones”, sentencia.

El miedo como mecanismo de contención

La razón por la que tantas trabajadoras no reclaman no es jurídica, sino psicológica. El temor a las consecuencias de no tener documentación en regla actúa como un freno que las familias empleadoras, en ocasiones de forma deliberada, no hacen nada por desactivar. Frente a ese miedo, Arpa lanza un mensaje directo a quienes se encuentran en esa situación: “Que estés sin papeles no significa que no tengas tus derechos”. Y remata con una distinción esencial: “No estás pidiendo un favor, estás pidiendo lo que te pertenece”.

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