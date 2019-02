El mediático Guillote -quien acompaña actualmente a Guido Kazcka en su programa No está todo dicho, en La 100- confirmó que no fue consultado por los productores de la serie, ni convocado para dar datos o relatar anécdotas de sus años al lado del astro futbolístico. Como adelantó Teleshow, es Carlos Ferro Viera -ex amigo de Maradona y testigo del momento crucial en Punta del Este- quien asesoró en los libros a los guionistas de la serie.