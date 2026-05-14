Perú

Senamhi pronostica aumento de la temperatura diurna en la costa norte y sierra

Se prevé escasa nubosidad al mediodía, lo que elevará los niveles de radiación ultravioleta (UV) y aumentará los riesgos para la salud

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Las temperaturas máximas variarán según la zona, alcanzando hasta 36 °C en la costa norte y hasta 30 °C en la sierra sur durante el periodo - Créditos: Andina.
Las temperaturas máximas variarán según la zona, alcanzando hasta 36 °C en la costa norte y hasta 30 °C en la sierra sur durante el periodo - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre una nueva subida en los registros de temperatura diurna, la cual persistirá entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo.

Este fenómeno, de intensidad moderada a fuerte, impactará tanto en la costa como en la sierra, lo que podría modificar el comportamiento habitual del clima en diversas regiones durante esas jornadas.

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Según el pronóstico de la entidad, el periodo mencionado se caracterizará por una baja cobertura nubosa hacia el mediodía, lo que incrementará los índices de radiación ultravioleta (UV) en todo el territorio nacional. Además, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h, especialmente en horas de la tarde.

La intensidad del fenómeno será de moderada a fuerte, modificando el patrón climático habitual en varias regiones del Perú - Créditos: Andina.
La intensidad del fenómeno será de moderada a fuerte, modificando el patrón climático habitual en varias regiones del Perú - Créditos: Andina.

Durante estos días, las temperaturas experimentarán variaciones notables dependiendo de la ubicación geográfica.

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  • Viernes 15 de mayo:
    • Costa norte: temperaturas máximas entre 27 °C y 36 °C
    • Costa central: valores de 24 °C a 29 °C
    • Costa sur: registros en el rango de 24 °C a 28 °C
    • Sierra norte y centro: máximas previstas entre 20 °C y 30 °C
    • Sierra sur: extremos de 16 °C a 30 °C
  • Sábado 16 de mayo:
    • Litoral norte: máximas entre 27 °C y 36 °C
    • Zona central costera: cifras de 24 °C a 30 °C
    • Franja sur del litoral: marcas de 24 °C a 28 °C
    • Sierra norte y centro: rango de 20 °C a 30 °C
    • Sierra sur: temperaturas de 16 °C a 30 °C
  • Domingo 17 de mayo:
    • Norte costero: entre 27 °C y 36 °C
    • Centro del litoral: máximas de 25 °C a 31 °C
    • Interior de Ica: valores de 28 °C a 33 °C
    • Sierra norte y centro: registros previstos entre 20 °C y 29 °C
    • Sierra sur: extremos de 17 °C a 29 °C

El Senamhi incluyó en el aviso a los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes, sumando también al Callao, como territorios donde se observarán estas condiciones. La combinación de altas temperaturas, escasa nubosidad y vientos moderados podría elevar los riesgos asociados a la exposición solar y la deshidratación.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la ciudadanía aplicar protector solar o bloqueador en caso de exposición directa a la radiación. Además, aconsejó emplear sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta, así como evitar la permanencia bajo el sol durante los picos de intensidad.

El Senamhi emitió una alerta por el incremento sostenido de la temperatura diurna entre el 15 y el 17 de mayo, con impacto en costa y sierra - Créditos: Andina.
El Senamhi emitió una alerta por el incremento sostenido de la temperatura diurna entre el 15 y el 17 de mayo, con impacto en costa y sierra - Créditos: Andina.

También recomendó el uso de prendas de colores claros, que reflejan mejor la luz, y aumentar el consumo de líquidos para garantizar una hidratación adecuada durante los días de calor intenso.

Las autoridades recordaron la importancia de seguir estos lineamientos para proteger la salud, especialmente en las regiones donde el incremento térmico será más marcado. Se exhortó a la población a consultar los canales oficiales para recibir actualizaciones y nuevas recomendaciones frente a posibles variaciones en los pronósticos.

Funciones del Senamhi

  • Vigilar y analizar las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas en todo el territorio nacional.
  • Emitir alertas, avisos y pronósticos sobre fenómenos naturales como lluvias, sequías, heladas, olas de calor, entre otros eventos de interés público.
  • Proveer información especializada a sectores productivos, autoridades y ciudadanía para la toma de decisiones y prevención de riesgos.
  • Desarrollar investigaciones técnicas sobre el comportamiento atmosférico e hidrológico del país.
  • Gestionar estaciones de medición y redes de monitoreo para asegurar la calidad de los datos.
  • Capacitar y difundir conocimientos sobre el clima y el agua a través de campañas y programas educativos.

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