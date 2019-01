También reveló que Agustina Cherri, El Chino Darín y Pablo Echarri en su momento la llamaron porque los habían convocado para ser parte de la ficción pero que no aceptaron la propuesta. "Del elenco de ahora no me llamó ninguno. Pienso que será porque no me van a hacer quedar bien, pero yo sé que es laburo", agregó Villafañe y detalló que no puede enviar una medida cautelar para que no la nombren en la ficción porque hay feria judicial.