"Tengo entendido que Diego firmó un contrato que no vio el guión ni lo va a ver y no puede reclamar nada, me parece muy raro", dijo Claudia y al ser consultada sobre si enviaría una carta documento a la producción, agregó: "Pretendo que no hagan ver a una persona que no soy. Es imposible en la vida de él que no esté porque lo conocí cuando tenía 14 años, pero pueden evitar y hablar de otra cosa y no contar nuestra historia porque él tiene una vida vivida".