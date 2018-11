—No me molestaba que me dijeran nada en particular. Obvio que cualquier cosa asquerosa me molesta, pero era más la mirada que un comentario. O pasaba y me decían '¡Epa!'. ¿Epa qué? Estoy corriendo el bondi. Igual, más allá de lo que me decían, me operé por una comodidad mía. De gustarme a mí, cómo me veo.. Que no me pese la espalda y poder vestirme como me gusta.