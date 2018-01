Nati asegura que su peso ideal es entre 62 y 63 kilos, aunque no lo controla con la balanza ni está tan pendiente. "No le doy mucha bola. En otro momento, 63 kilos me hubiera parecido un montón, pero, ahora que estoy entrenando, el músculo pesa y no me parece que esté mal cómo estoy", explica.