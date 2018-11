"Hay cosas que son bárbaras y cosas que no, pero nada peor que lo anterior. Eso no era vida. No tenía elección en nada: no elegía la comida, la ropa…. Antes, me ponía lo que me entraba; ahora yo decido qué ponerme y lo que tengo ganas. Tenía el pie tan hinchado que tenía que usar zapatos talle 42 cuando yo calzo 40. Hoy uso esos y disfruto de poder elegir lo que me quiero comprar y cómo vestirme", relata Costa.